L'Auditori de Girona acollirà la jornada eWoman el 24 de maig

Arriba el pròxim 24 de maig de la mà de Prensa Ibérica i Diari de Girona l'eWoman Girona, un esdeveniment que té per objectiu servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de les dones que han destacat per la seva trajectòria professional i el seu lideratge en l'entorn digital i tecnològic.

L'acte tindrà lloc al Palau de Congressos de Girona a partir de les 9.30 hores i s'allargarà fins a les 13.00 hores. El programa es compondrà d'experiències sintetitzades en intervencions curtes que donaran lloc a una jornada amena i dinàmica. Inclou una sèrie de ponències, el lliurament dels premis eWoman Girona i un entretingut roleplay que servirà de motivació i inspiració per a tots aquells que hi assisteixin.

Entre les ponents d'aquesta primera edició d'eWoman Girona hi haurà la presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE), M. Rosa Agustí; i la directora de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la UdG, Sílvia Simon, entre d'altres. A més, la jornada eWoman Girona acollirà ponències de directives arribades d'altres punts del país com la cofundadora de Different Coaches, Usoa Arregui, i d'entitats nacionals com CaixaBank. Així mateix, Usoa Arregui al costat d'Alfredo Julia i Ignacio Alonso realitzaran un roleplay entre els assistents, una experiència divertida de la mà de Different Coaches. Com a colofó final, Diari de Girona atorgarà tres reconeixements a tres dones eWoman gironines en tres categories diferents sota el nom d'eWoman 2018 Negoci en línia, eWoman 2018 Trajectòria professional i eWoman 2018 Art digital i Xarxes Socials. L'objectiu és premiar l'esforç, l'emprenedoria i les ganes de les dones, en una era en què la multitasca planta cara a l'èxit.

eWoman Girona és un esdeveniment de lliure accés i obert a tots aquells professionals que vulguin conèixer de primera mà l'experiència empresarial d'algunes dones líders en els seus llocs directius. La jornada està concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui, integrada en llocs professionals de tendència digital.