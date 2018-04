L'Agència Tributària de Catalunya ajudarà a fer la declaració de la renda

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ajudarà, per primer cop, a fer la declaració de la renda als contribuents que ho sol·licitin. El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos, ha afirmat que és una "ocasió magnífica" per demostrar la voluntat de servei al ciutadà i per oferir un servei de proximitat. Els contribuents podran demanar cita prèvia a partir del 8 de maig i anar a fer la declaració de l'IRPF de l'exercici del 2017 a les 32 oficines repartides arreu del territori. "El que fem aquí és un acompanyament per presentar la declaració a l'agència estatal, es tracta de fer els passos perquè el servei sigui gairebé immediat", ha subratllat Castellanos. Fins ara, ha indicat el secretari, aquest servei a territori "s'externalitzava" a través dels registradors de la propietat amb el servei d'oficines liquidadores. "Ara reivindiquem el paper de les oficines territorials de l'ATC", ha afegit. El desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya va culminar el passat 4 de setembre.