Hisenda ha retornat 14 milions de la renda a 23.000 gironins en tres setmanes

L'Agència Tributària (AEAT) ha retornat fins avui 14,75 milions d'euros, gairebé un 34,55% més que l'any passat en el mateix període, en tres setmanes de la Campanya de la Renda 2017, a un total de 23.683 de contribuents, segons ha informat el Ministeri d'Hisenda en una nota.

Hisenda explica que l'agilitació en les devolucions és el resultat d'una nova i forta acceleració de les presentacions en aquest inici de campanya, impulsada per l'avançament en els serveis d'assistència i amb el suport de les dues noves vies incorporades aquest any per a la presentació de declaracions, la nova aplicació mòbil i el pla 'El truquem' de confecció telefònica de declaracions.

D'aquesta forma, en les tres primeres setmanes de campanya més de 38.941 contribuents han presentat ja la seva declaració, la qual cosa suposa uns 9.900 més (un 34,05% més) que l'any passat en el mateix període. Les declaracions amb sol·licitud de devolució sumen 23,148 milions, un 25% més que l'any passat.

L'AEAT preveu que, a Espanya, en la Campanya de la Renda 2017 es registrin 19,94 milions de declaracions, 217.000 més que l'any anterior (+1,1%), de les quals 13,77 milions donaran dret a devolució, un 2% menys, per un import de 9.468 milions d'euros (-5,3%), mentre que 5,24 milions sortiran amb resultat a ingressar, un 8% més, per import de 9.621 milions (+4,9%).

Els contribuents han tingut aquest any des del passat 15 de març la possibilitat de, si així ho desitgen, presentar la seva declaració des del primer dia a través de 'Renda Web', l'eina universal que ofereix l'Agència per a la gestió de totes les declaracions de Renda, amb independència del canal de confecció i presentació (nova 'app', telèfon, pàgina web de l'Agència i oficines).

El termini de presentació de les declaracions de la Campanya de la Renda 2017 finalitza el proper 2 de juliol, tant per a les declaracions a ingressar com per aquelles amb resultat a retornar. No obstant això, a les declaracions a ingressar, si s'opta per realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini de presentació arribarà fins al 27 de juny. L'atenció presencial en oficines començarà el 10 de maig, podent demanar cita des de dos dies abans (8 de maig).

Per utilitzar la via telefònica i el servei 'El truquem', el contribuent podrà demanar el servei o bé a través del portal de l'agència tributària (www.agenciatributaria.es) o bé a través d'una petició a través dels telèfons 901223344 / 915530071 / 901121224 / 915357326.

Les trucades es podran concertar entre la franja horària entre les nou del mati fins a dos quarts de nou del vespre.