Tecalex entra en concurs de creditors i negocia la venda de la fàbrica de Sant Julià

L'empresa gironina Tecalex, que fabrica màquines per a extrusió d'alumini, ha entrat en concurs de creditors i negocia la venda de la seva fàbrica a Sant Julià de Ramis i la filial que té als Estats Units. Mentre dura aquest procés, la direcció i els treballadors han pactat un ERO temporal de quatre mesos que afecta tota la plantilla. Durant aquest temps, els 28 empleats que té la planta aniran a l'atur un màxim de 60 dies.

L'empresa ha hagut de recórrer al Jutjat Mercantil davant la impossibilitat de fer front a un deute de 3 milions d'euros (MEUR) i després de veure com, en els darrers exercicis, la seva facturació anual ha arribat a baixar més d'un 40%. Segons recull la documentació que acompanya l'expedient, dels 16,3 MEUR amb què Tecalex va tancar el 2014 es va passar a 8,7 MEUR el 2016. A això s'hi ha de sumar una progressiva reducció de plantilla, que l'any passat es va traduir en un altre ERO temporal.

Tecalex va néixer a la dècada dels 60 del segle passat. En un inici es va dedicar a fabricar matrius d'extrusió d'alumini. L'any 2000, però, la firma va reconvertir la seva activitat, sense abandonar el sector metal·lúrgic, i va centrar-se a fabricar la maquinària per fer aquests perfils d'alumini.

La crisi econòmica, però, ha passat factura a l'empresa. La manca de comandes, lligada al fet que les màquines que fa Tecalex són per encàrrec, s'ha traduït en baixades continuades d'activitat al llarg dels darrers exercicis. Una situació que, sobretot, es va intensificar entre el 2015 i el 2016.

Segons recullen els números de l'empresa, ara fa tres exercicis Tecalex va perdre un 9% de facturació (dels 16,3 MEUR amb què va tancar el 2014 es va passar a 14,8 el 2015). Però entre aquell any i el següent, la davallada d'ingressos va incrementar-se més d'un 40% (ja que l'empresa va tancar el 2016 generant 8,7 MEUR).

En paral·lel, la plantilla de Tecalex també ha anat disminuint. Mentre al 2015 Tecalex tenia 73 treballadors, al 2016 van passar a ser-ne 62 i l'any passat aquesta xifra va baixar fins als 51. Una situació que ha continuat aquest 2018, ja que a hores d'ara, la metal·lúrgica té 28 empleats.



ERO temporal

La delicada situació que viu l'empresa ha comportat que Tecalex no pugui fer front als deutes de 3 MEUR i l'ha obligada a recórrer al Jutjat Mercantil. La firma ha entrat en concurs de creditors –l'antiga suspensió de pagaments- i està negociant la venda de la fàbrica que té a Sant Julià de Ramis.

Mentre dura aquest procés, direcció i treballadors han pactat un ERO temporal. Un expedient que arriba, precisament, poc després que se n'hagi acabat d'aplicar un altre. Aquest primer ERO, que també afectava tota la plantilla, va entrar en vigor el març de l'any passat.

El responsable d'Indústria de CCOO a les comarques gironines, Josep Serra, concreta que aquest segon expedient té una vigència de quatre mesos. "Durant aquest temps, l'empresa podrà enviar cada treballador a l'atur durant un màxim de 60 dies", explica. Josep Serra admet que la situació de Tecalex és "complicada" i que, malgrat que l'expedient dona cert marge a la plantilla, caldrà veure si al final l'empresa aconsegueix tancar la venda de la fàbrica.



Projectes aturats a l'Orient Mitjà

El propietari de Tecalex, Marc Sansalvadó, admet que les circumstàncies del mercat i la dimensió de l'empresa han fet necessari recórrer al concurs de creditors. Explica que, sobretot, allò que ha llastat els números de la firma en els darrers mesos ha estat que "dos projectes importants a l'Orient Mitjà hagin quedat aturats del tot" durant temps. Això ha afectat els pagaments que s'havien concertat i ha fet que fos difícil "reconduir" la situació.

Sansalvadó subratlla, però, que Tecalex "manté l'activitat i els clients" i que, precisament, l'ERO temporal –que dona continuïtat al del 2017- s'ha pactat per "evitar deteriorar" l'empresa mentre s'acaba de lligar la venda de la unitat productiva. Un procés que el propietari confia que es pugui tancar en els propers dies.

A més de la planta de Sant Julià de Ramis, l'acord també inclou la venda de la filial dels Estats Units. De moment, Marc Sansalvadó prefereix no desvetllar el nom de l'empresa amb qui mantenen converses, però sí que precisa que "es dedica al sector dels béns d'equip, té una gran solidesa i està a primera línia d'Europa".



Mateix grup, activitat separada

Tecalex, amb seu a Sant Julià de Ramis, pertany al mateix grup que Tecalum. Aquesta segona firma, que té la planta a Tortellà, és aliena al concurs de creditors. Tecalum s'ha especialitzat a fabricar productes d'alumini per al sector industrial. Un segment que té nombrosos usos (des de peces per al transport i l'automoció fins a mobiliari o tancaments, passant per panells solars o rètols comercials i senyals de trànsit, entre d'altres). L'any 2014, l'empresa va obrir una filial al Canadà.