Piqué i Puyol s'alien amb empresaris garrotxins per llançar al mercat aigua de coco envasada

El futbolista Gerard Piqué i l'excapità del Barça Carles Puyol s'han unit al grup garrotxí Noel Alimentaria per llançar al mercat l'única aigua de coco verd fresca 100% embotellada del mercat. En l'accionariat de Coco Wilson 426 també hi ha Yangon Barcelona, empresa creada per Fran Gómez i Alfonso López-Rodó al 2014, i dedicada a l'exportació i importació de coco verd fresc i derivats.

Preveuen que la nova beguda arribi a 5.900 punts de venda a tota Europa a finals d´any, a través dels seus distribuïdors, supermercats ecològics, botigues gourmet, bars, restaurants i al seu web. En breu, la distribució de l'aigua de coco verd fresca embotellada arribarà a Holanda, Alemanya i en grans superfícies

espanyoles.

Per obtenir aquesta beguda amb totes les seves propietats intactes, el coco es sotmet a un procés d'altes pressions HPP (High Pressure Processing), en una planta situada a Barcelona. En aquest procés, l'aigua de coco, prèviament envasada en la seva ampolla hermètica flexible, se sotmet a 6.000 bars de pressió hidrostàtica durant 3 minuts per preservar tots els nutrients i tot el seu sabor fresc característic. La beguda, que requereix conservació en fred (1-4 graus) fins al seu consum, té una data de caducitat de 60 dies després del seu embotellament.



Els negocis de Piqué a la Garrotxa

No és la primera vegada que Piqué i Puyol proven sort en el camp de les begudes. Fa poc més d'un any presentaven 426 Miles, una beguda isotònica 100% natural, on també figuren com a socis els germans Albert i Xavier Boix Bosch (quarta generació de la càrnia Noel Alimentaria), i un altre empresari garrotxí, Salvador Vergés.

Els Boix, Piqué i Vergés fan negocis junts des de l'any 2013, quan van llançar amb èxit 'Natrus', una marca d'hamburgueses gourmet.