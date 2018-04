Alerta: El correu electrònic que no has d'obrir

Alerta: El correu electrònic que no has d'obrir

La Policia catalana va alertar ahir de l'arribada d'un correu electrònic a molts comptes amb la intenció de suplantar la identitat dels usuaris a Paypal, el popular servei de pagament i transferència de diners en línia. Segons els Mossos, es tracta d'un correu fraudulent que té l'objectiu de "robar-te les dades".

Aquesta és una captura de pantalla del correu que han rebut milers de persones.



És una mostra més del que es coneix com a phising, una pràctica per la qual a través de missatges de correu electrònic, SMS o trucades que suplanten la identitat d´una entitat financera o d'una empresa o web de comerç electrònic en els quals teniu un compte; els missatges us adrecen, en realitat, a pàgines o aplicacions fraudulentes que simulen ser les reals per aconseguir les dades personals, codis d´accés, informació confidencial, etc.

Aquests són alguns dels consells dels Mossos en aquests casos:



Com detectar el frau?

Hi ha diversos indicadors que ens poden ajudar a identificar un frau:

Us sol·liciten les claus i altres dades d'accés al vostre compte, una pràctica que de forma habitual les entitats mai fan.

En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb l'entitat per esbrinar si el correu és real o si sol·liciten habitualment les dades a què fan referència el missatge.

Sovint el missatge inclou una excusa relacionada amb pèrdua de dades per problemes tècnics o de seguretat i us demanen que accediu al vostre compte mitjançant un enllaç.

En alguns casos hi ha errors ortogràfics o expressions incorrectes i que no són pròpies de l'idioma del missatge.

Sol·liciten que realitzeu alguna acció amb urgència.

El correu no està personalitzat i no inclou cap dada referent a la persona a qui s'envia (nom o cognoms, xifres del vostre document identificatiu, del vostre compte...); utilitzaran, per tant, expressions com "Benvolgut client",

"Benvolgut", "Benvolguda", "Amic", etc.

Recomanacions

Llegiu amb atenció el missatge abans de realitzar cap acció.

No obriu missatges de correu electrònic d´origen desconegut.

Eviteu facilitar les claus d'accés amb ningú i utlitizeu contrasenyes difícils de deduir.

Comproveu amb la vostra entitat si sol·liciten dades dels usuaris o claus d'accés per mitjà de correu electrònic, SMS.

Desconfieu si no heu rebut mai abans un correu sol·licitant-vos dades.

Comproveu que la pàgina web és segura. Cerqueu la icona d´un cadenat en la barra d´adreces del navegador i assegureu-vos que l´adreça de la web comenci per https://

Desconfieu dels xecs regals, de regals o d'ofertes per un preu molt per sota del mercat.