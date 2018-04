CaixaBank guanya 704 milions d'euros el primer trimestre

El grup CaixaBank va guanyar en el primer trimestre 704 milions d'euros, el 74,7% més que el mateix període de l'any passat. El fort creixement del benefici del grup bancari presidit per Jordi Gual s'explica per una menor partida de dotacions per cobrir possibles pèrdues per deteriorament d'actius financers que es redueixen un 44,3%, perquè els ingressos creixen més que les despeses d'explotació, un 6,5% contra un 5,4%, per la major participació de les participades i perquè el BPI, en el primer trimestre del 2017, només va contribuir en dos mesos a l'integrar-se al grup bancari al febrer. La ràtio de morositat manté la seva tendència a la baixa i tanca el trimestre amb una taxa del 5,8%, per sota del 6%.