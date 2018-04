Creix un 27,4% el crèdit per comprar habitatge del Banc Sabadell a Girona

Girona ha començat l'any 2018 amb força compradora. En els primers tres mesos, el finançament per a la adquisició d'habitatges ha crescut un 27,4% interanual fins a arribar als 37,1 milions d'euros. El 78% de les hipoteques que el banc ha formalitzat a les comarques gironines s'ha fet a tipus fix.

També s'han concedit més préstecs per al consum. L'entitat n'ha atorgat més de 14,4 milions d'euros, un 6,6% superior que al mateix període de l'any passat. En total, Banc Sabadell ha finançat projectes tant a empreses com a particulars de Girona per un import de 416,5 milions d'euros en el primer trimestre de 2018.

La contractació de productes d'estalvi i previsió ha mantingut la tendència alcista entre gener i març. Els recursos de clients invertits en fons s'han elevat fins al 508,3 milions d'euros, un 13,6% més. D'altra banda, els estalvis destinats a plans de pensions han pujat fins als 138,8 milions d'euros, un 6,6% més, i els ingressos per la contractació de pòlisses d'assegurança un 32%.

El volum de negoci de Banc Sabadell a Girona ascendeix als 5.251 milions d'euros. L'entitat ha captat prop de 3.500 clients durant els primers tres mesos de l'any al conjunt de la província.

Banc Sabadell ha guanyat 259,3 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, un 32,7% més que en el mateix període del 2017, i s'ha compromès a compensar els clients de la filial britànica TSB que aquests últims dies s'han vist afectats per problemes d'accés a la banca digital.



Creixement dels ingressos

El Sabadell va presentar ahir els resultats de gener a març del 2018, un trimestre que el conseller delegat del banc, Jaume Guardiola, va qualificar de «bo» gràcies al «sòlid» creixement dels ingressos del negoci bancari: el marge d'interessos creix gairebé un 2%, fins a 911,5 milions, mentre que les comissions netes ho fan un 6,5%, amb 314,4 milions.

El marge brut, de la seva banda, disminueix un 5,8%, fins a 1.455 milions, i el d'abans de dotacions cau un 21%, situant-se en 615 milions.

Els resultats d'aquest primer trimestre han estat també marcats per una reducció de més del 51% de les dotacions per a insolvències i altres deterioraments, que totalitzen 244,8 milions, i per una millora de la ràtio de morositat, que se situa en el 5,14 %, set dècimes menys que l'any anterior.

Guardiola va fer també èmfasi en la millora de l'activitat comercial en tots els mercats en els quals opera el Sabadell (Espanya, Regne Unit i Mèxic), cosa que s'ha traduït en la captació de nous clients -més de 124.000 només a Espanya-, nòmines i recursos.

La roda de premsa del Sabadell va estar marcada per la migració tecnològica de TSB i els problemes que han tingut els seus clients per accedir als serveis de banca en línia, tant a través del web com de l'aplicació per a mòbil.

Després de més de dos anys de feina, el cap de setmana passat es va dur a terme la migració a la nova plataforma tecnològica de TSB, que fins aleshores utilitzava la del seu anterior propietari, Lloyds Banking Group, cosa que va suposar la migració de més de 1.300 milions de dades i 5 milions de clients.