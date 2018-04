L'atur puja en 500 persones i arriba fins al 16,75% a Girona el primer trimestre

El nombre de gironins a l'atur es va incrementar en 500 persones en el primer trimestre de l'any, que es va traduir en un augment percentual de fins al 16,75%, situant-se la xifra total de persones en situació de desocupació a Girona en 52.000 en finalitzar març. Es tracta del segon trimestre consecutiu en el qual l'atur puja a les comarques gironines. Les xifres d'ocupació gironines estan empitjorant des de l'octubre passat.

La taxa d'atur es va situar així en el 16,74% a tancament del primer trimestre, una taxa 0,2 punts superior a la del trimestre anterior (16,55%) i una mica més de dos punts per sota de la de fa un any (18,75%).

En relació amb l'ocupació, a Girona el nombre de persones treballant el primer trimestre es va situar en 318.300 persones, cosa que suposa 8.700 persones menys que el quart trimestre. En relació amb el primer trimestre del 2017, el nombre de persones ocupades a Catalunya ha augmentat de 10.200 persones, el 3,31% més que fa un any.

Pel que fa a Catalunya, el nombre de persones a l'atur el primer trimestre es va situar en 458.700 desocupats, 20.600 actius menys que el trimestre anterior, el 4,29% menys, segons les dades publicades aquest dijous a l'Enquesta de Població Activa. A l'estat espanyol, només quatre territoris registren descensos de l'atur i Catalunya és la demarcació on retrocedeix més la desocupació a tot l'Estat.

La taxa de l'atur ha baixat fins al 12,19%, poc més de quatre dècimes menys que el quart trimestre (12,63%). Mentre que a Catalunya la taxa d'atur cau, a l'estat espanyol puja fins a situar-se en el 16,74%, gairebé dues dècimes més que al desembre passat (16,55%). El descens de l'atur de 20.600 persones en els tres primers mesos de l'any és la disminució més gran en un primer trimestre des del 2005 (-51.400).

Catalunya és l'autonomia de l'Estat on més baixa l'atur tant en termes trimestrals, 20.600 persones menys, el 4,29% menys, com en termes anuals 118.000 desocupats menys, el 20,46% menys.

La sèrie de l'EPA que publica l'INE, que té dades des del 2003, indica que la caiguda en el primer trimestre a Catalunya de 20.600 persones menys és la més alta en tota la sèrie en un primer trimestre des del 2005, quan en aquell període el descens va ser de 51.400 persones.



El descens de l'atur més gran

En termes anuals, la caiguda interanual aquest primer trimestre ha estat de 118.000 persones, el 20,46% menys, el descens interanual més gran mai registrat en un primer trimestre en tota la sèrie.

La taxa d'atur a Catalunya en el primer trimestre s'ha situat en el 12,19%, la més baixa des del quart trimestre del 2008 (11,75%), i 44 punts bàsics menys que la taxa registrada el quart trimestre (12,63%). En relació amb l'any passat, la taxa de l'atur a Catalunya ha baixat de 3,09 punts.



Ocupació

En relació amb l'ocupació, a Catalunya el nombre de persones treballant el primer trimestre es va situar en 3.303.300 persones, cosa que suposa 12.900 persones menys que el quart trimestre, el 0,39% menys. En relació amb el primer trimestre del 2017, el nombre de persones ocupades a Catalunya ha augmentat de 105.300 persones, el 3,29% més que fa un any.

L'EPA indica que Catalunya, amb 105.300 nous llocs de treball, és l'autonomia de l'Estat on més ocupació s'ha creat en l'últim any, seguit de la Comunitat de Madrid, on s'han creat 92.300 nous llocs de treball, el 3,23% més.

La sèrie de l'EPA indica que la creació de llocs de treball a Catalunya en termes anuals aquest primer trimestre (105.300) ha estat la més alta en aquest trimestre des de l'any 2006, amb 143.400 nous llocs de treball.

Per sectors d'activitat, en tots els sectors de Catalunya s'ha registrar una caiguda de l'ocupació en termes trimestrals amb l'excepció de l'agricultura, on s'han creat 2.100 nous llocs de treball en l'últim trimestre. L'ocupació en la construcció ha retrocedit de 6.400 llocs de treball en el primer trimestre en relació amb el trimestre anterior, el sector serveis ha perdut 5.600 llocs de treball i la indústria, 3.000 empleats.

El nombre d'actius també s'ha reduït en el primer trimestre. En relació amb el mes de desembre la reducció ha estat de 33.500 persones, el 0,88% menys, la reducció més alta des del primer trimestre del 2014. En l'últim any, Catalunya ha perdut 12.700 actius en el mercat de treball, el 0,34% menys.