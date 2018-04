El 85 per cent de les empreses mundials utilitzaran la intel·ligència artificial el 2020

La presidenta de Microsoft Ibérica, Pilar López, va assegurar que el 2020 el 85% de les empreses mundials utilitzaran la intel·ligència artificial, el que permetrà, segons el seu parer, a les companyies oferir serveis molt més digitals. La intel·ligència artificial reportarà més d'1 bilió d'euros addicionals a les empreses en els propers tres anys, va afirmar López durant l'esmorzar de treball organitzat per la Confederació Espanyola de Directius i Executius (CEDE).

La directiva no veu la intel·ligència artificial com un enemic, sinó com un aliat «per fer allò que no som capaços de fer». López va posar com a exemple de l'aplicació de la intel·ligència artificial el cas d'Uber, que utilitza la tecnologia per fer reconeixement facial als seus conductors a Llatinoamèrica i així augmentar la seguretat dels seus clients.

López també va destacar la importància de la tecnologia en l'educació i va recordar que per a Microsoft l'ensenyament és un sector estratègic. Va assenyalar que l'educació ha de recolzar-se en dos pilars bàsics: la personalització, que permet als individus aprendre al seu ritme; i la capacitat de treball en equip.

La directiva també va destacar la importància de la seguretat en el sector de la intel·ligència artificial, ja que es manegen una gran quantitat de dades. En aquest sentit, López va manifestar que les dades «són dels nostres clients» i que l'objectiu de la companyia és que ells siguin els que posin en valor aquestes dades per als processos de transformació digital.

«Crec que les dades de qualsevol companyia estan més segures en el núvol de Microsoft», va dir López, que va explicar que el gegant tecnològic inverteix 1.000 milions d'euros a l'any en ciberseguretat. Per a López, aquesta inversió és fonamental per guanyar-se la confiança dels clients, ja que «els dolents seran cada vegada més dolents» i per això la companyia ha d'estar a l'avantguarda en el camp de la seguretat.

En un altre ordre de coses, Amazon està treballant en una altra gran aposta: robots per a la llar. El gegant minorista i de la computació en el núvol s'ha embarcat en un pla ambiciós i ultrasecret per construir un robot domèstic. Amb el nom en clau de «Vesta», per la deessa romana de la casa i la família, el projecte es troba sota la direcció de Gregg Zehr, que condueix la divisió Lab126 d'investigació i desenvolupament de maquinària d'Amazon amb seu a Sunnyvale, Califòrnia. Lab126 és responsable de dispositius d'Amazon com els parlants Echo, els descodificadors Fire TV, les tablets Fire i el fallit Fire Phone.

El projecte Vesta es va originar anys enrere, però aquest any Amazon ha començat a intensificar activament la contractació de personal. Hi ha desenes de vacants a la pàgina Lab 126 Jobs per a llocs com «Enginyer de programari, Robòtica» i «Enginyer de Sensors». Les persones que coneixen el pla asseguren que la companyia espera començar a provar els robots a les cases dels empleats a finals d'aquest any i potencialment a les dels consumidors ja el 2019, encara que el cronograma podria modificar-se, ja que els projectes de maquinària d'Amazon de vegades són descartats durant la seva gestació.



Càmeres avançades

No està clar quines tasques podria fer un robot d'Amazon. Les persones que coneixen el projecte especulen amb que el robot Vesta podria ser una mena d'Alexa mòbil que acompanyi els clients a llocs de la casa on no tenen dispositius Echo. Els prototips dels robots posseeixen càmeres avançades i programari de visió computada i poden recórrer una casa com un element autònom. L'exexecutiu d'Apple Max Paley dirigeix el treball de visió computada. Amazon també ha contractat enginyers mecànics especialitzats procedents de la indústria de la robòtica.

El projecte és diferent dels robots dissenyats per Amazon Robotics, una subsidiària, a Massachusetts i Alemanya, diuen persones familiaritzades amb el projecte. Amazon Robotics desplega robots als dipòsits d'Amazon per traslladar productes i va néixer a partir d'una companyia anomenada Kiva Systems, adquirida per Amazon el 2012.

La promesa de robots domèstics que ofereixin companyia o realitzin tasques bàsiques sedueix la indústria de la tecnologia des de fa dècades. Nolan Bushnell, fundador d'Atari, va llançar el Topo Robot amb forma de ninot de neu el 1983.