Aragó i Catalunya, les dues autonomies on més verdures i hortalisses es consumeixen

La zona del sud d'Espanya té un comportament «pitjor» pel que fa a l'acostament a les recomanacions de consum de fruites i hortalisses -cinc racions diàries- segons l'informe «Estat de situació sobre fruites i hortalisses: Nutrició i Salut a l'Espanya del segle XXI», coordinat per la Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) i presentat aquesta setmana. Aragó i Catalunya són les dues comunitats autònomes que més verdures i hortalisses consumeixen. I pel que fa a les fruites, Cantàbria i el País Basc són les dues comunitats que més fruita consumeixen.

«Sí que es veu que les àrees metropolitanes com Madrid i Barcelona tenen millor comportament, és a dir, que s'acosten més a les recomanacions», segons el president de la fundació, Gregorio Varela-Moreiras, qui va insistir que el consum es veu en «ziga-zaga», ja que per exemple «a Canàries hi ha un important consum de fruites i, en canvi, el de verdures és més baixet».

D'aquesta manera, les dades revelen que el consum de fruites és menor a Balears, i per darrere hi ha Canàries, Múrcia, Comunitat Valenciana, Andalusia, Extremadura i Castella-La Manxa. Així, les zones d'Astúries, Castella-la Manxa, Canàries, Castella i Lleó, Extremadura, Andalusia, Balears, Galícia i Múrcia és on el consum d'hortalisses és menor.

En termes generals, Varela-Moreiras va advertir que des de «Madrid cap al nord és millor el comportament que la zona sud i levant», un fet que va qualificar com a «paradoxal», ja que és en aquestes zones on «hi ha una producció enorme i és on s'exporten les fruites i verdures a Europa». Per tant, «no hi ha grans diferències», però si s'ha vist que a les «grans urbs» hi ha un millor comportament que a les zones rurals o semiurbanes, i després les tradicionalment mediterrànies és «on hi ha pitjors dades».

En marc dels resultats de l'informe s'ha posat en relleu que a Espanya no es consumeix en les quantitats de fruites i hortalisses recomanades, és a dir, les cinc peces diàries. En concret, els espanyols «tot just prenen tres racions diàries de tots dos grups d'aliments», van destacar els nutricionistes.

Segons desprenen els resultats de l'informe, el consum d'hortalisses ha baixat al llarg dels anys; més específicament, «la ingesta actual és de 269 grams per persona al dia, havent descendit des de 1964 un 40,4 per cent», segons Varela-Moreiras. En canvi, «si s'analitza l'evolució de fruites, el consum d'aquest grup d'aliments ha augmentat notablement amb els anys, tot i que a curt termini va disminuint», va continuar. Actualment, els espanyols consumeixen 1,3 racions d'hortalisses, sense incloure les patates, i 1,5 de verdures de mitjana.

Paral·lelament, les fruites més consumides són les taronges (56 grams per persona al dia), seguidesdels plàtans i pomes (31); síndria (24); meló (21); mandarines (18); peres (15); préssecs (10); kiwis (8), i llimones (7). Pel que fa a les hortalisses, se situen els tomàquets en primer lloc, (38); cebes (20); pebrots (13); enciams, escaroles i endívies (12); carbassons (10); pastanagues (9); mongetes tendres (7), i cogombres (6).

A l'informe es pot observar que el consum d'aquests dos tipus d'aliments és diferent, en concret «els nivells més baixos es troben en els nens, entre 9 i 12 anys, i adolescents, entre 13 i 17, amb 241 i 220 grams per persona al dia, respectivament», va assenyalar Varela-Moreiras.

«En els nens adolescents és on cal posar el semàfor taronja i de vegades vermell, perquè tenen uns consums del 50 per cent comparats amb els més grans, a partir dels 65 anys; ens preocupa no arribar a aquestes recomanacions, però a més no assolir-les de lluny», va concretar. En aquesta línia, l'estudi mostra que els estudiants presenten una dieta «que s'allunya» a les recomanacions pel que fa als consums dels diferents grups d'aliments i als patrons de la dieta mediterrània.