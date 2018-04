CaixaBank guanya 704 milions, un 74% més que el primer trimestre de 2017

CaixaBank va assolir en el primer trimestre de l'any un benefici net de 704 milions d'euros, un 74,7% més que el 2017. CaixaBank va presentar ahir a València, on des d'octubre té la seva seu social, els resultats del primer trimestre, que han vingut impulsats per l'augment dels ingressos bàsics del negoci bancari, que arriben als 2.008 milions (+6,5%); la reducció de les dotacions, que totalitzen 191 milions (-44%) i els més grans ingressos de participades (271 milions).

Els comptes del primer trimestre recullen també la incorporació del portuguès BPI, que contribueix als resultats del grup amb 40 milions d'euros –169 milions si es té en compte l'aportació de les seves participades–, i la contenció de costos.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va destacar també que el grup ha millorat la rendibilitat fins al 9,8%, alhora que ha reduït la taxa de morositat, que se situa en el 5,8%, gairebé un punt menys que fa un any, i ha reforçat la posició de liquiditat i solvència, amb uns actius líquids de 73.200 milions d'euros i una ràtio de capital total del 16,3%.



Alerta amb els tipus d'interès

D'una altra banda, i davant la possibilitat que els tipus d'interès tornin a pujar progressivament a mitjans de l'any vinent, Gonzalo Gortázar va llançar un al·legat a favor de la constitució d'hipoteques a tipus fix, una opció que considera «prudent» davant possibles escenaris de futur.

L'entitat, va dir, està fent «un esforç per convèncer» els seus clients que s'endeutin a tipus fix, sobretot si destinaran un percentatge important dels seus ingressos mensuals a la compra d'un habitatge i no tenen flexibilitat per fer front a una eventual pujada de tipus.

«Ens hem d'enfocar a assegurar-nos que qui contracta una hipoteca variable sap molt bé del risc que els tipus pugin», va afirmar el directiu, que va destacar que el 60% de la producció hipotecària de CaixaBank ja és a tipus fix.

El banc que presideix Jordi Gual preveu presentar al novembre el seu nou pla estratègic per al període 2019-2021, un full de ruta, va avançar Gortázar, que no presentarà grans canvis ni grans tombs i que seguirà una línia continuista amb allò realitzat els últims anys.