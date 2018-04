Catalunya va ser la tercera autonomia amb més hipoteques sobre habitatges l'any 2017

Catalunya va ser la tercera comunitat autònoma amb més hipoteques sobre habitatges registrades l'any passat, per darrere d'Andalusia i Madrid, segons l'Anuari Immobiliari 2017 del Col·legi de Registradors, que indica que les comunitats on més han augmentat les hipoteques van ser Madrid, La Rioja i Astúries, que juntament amb Andalusia, Cantàbria i Comunitat Valenciana se situen per damunt de la mitjana estatal.

En l'últim any s'han registrat 310.640 hipoteques sobre habitatge a tot Espanya, amb un increment del 10,90 per cent respecte l'exercici precedent, segons l'Anuari Immobiliari 2017 del Col·legi de Registradors. A totes les comunitats autònomes s'ha incrementat el nombre d'hipoteques sobre habitatges, donant lloc a un creixement generalitzat, amb taxes de dos dígits a vuit autonomies. Destaquen els increments interanuals que s'han assolit a Comunitat de Madrid (17,84%), La Rioja (17,76%) i Astúries (16,51%).

També Madrid és l'autonomia amb l'import de nou crèdit hipotecari més car, amb 1.742 euros per metre quadrat; seguida del País Basc, 1.644 euros, i Catalunya, 1.512. Existeixen importants diferències en el preu per metre quadrat depenent del lloc de residència, ja que el cost a Madrid gairebé triplica al de la comunitat més barata, Extremadura, amb un import de 659 euros per metre quadrat.

Les comunitats autònomes amb un nombre més alt d'hipoteques sobre habitatges registrades l'any passat van ser Andalusia (60.026), Comunitat de Madrid (56.866), Catalunya (50.848) i Comunitat Valenciana (32.408). Entre aquestes quatre autonomies acumulen el 64,43 per cent del total d'hipoteques concedides a Espanya.

L'increment d'hipoteques s'ha produït també en l'àmbit provincial, ja que quaranta-dues províncies han comptat amb taxes positives. El nombre més alt d'hipoteques sobre habitatge s'ha formalitzat al llarg de l'últim any a les províncies de Madrid, amb 56.866; Barcelona, 38.396; i Màlaga, 16.852. Han registrat xifres elevades també València (15.966), Alacant (12.928), Sevilla (11.826) i Balears (10.225).

Però els increments interanuals més elevats han correspost a les províncies d'Àlaba, amb un 58,46 per cent; Terol, amb un 20,41 per cent; i Màlaga, amb un 19,61 per cent, encara que han tingut augments importants a més a Granada (17,91%) i Madrid (17,84%).

Pel que fa a l'endeutament hipotecari, juntament amb Madrid, País Basc, i Catalunya, també Balears, amb 1.456 euros per metre quadrat, ha superat la mitjana estatal, de 1.210 euros. Vuit comunitats més es mantenen amb nivells d'endeutament hipotecari per metre quadrat inferiors als 1.000 euros. Els menors imports són els registrats a Extremadura, 659 euros per metre quadrat; Castella-la Manxa, 698 euros; Múrcia, 752 euros, i La Rioja, 822 euros.



Creixement l'últim any

El preu per metre quadrat dels nous crèdits hipotecaris signats va experimentar un creixement a tot Espanya que va ser especialment intens en l'últim any, amb una taxa del 5,58 per cent, davant dels tres anys consecutius anteriors, amb augments inferiors, del 3,99 per cent el 2016, i del 4,36 per cent el 2015.

Quinze comunitats autònomes han experimentat augments de l'endeutament hipotecari per metre quadrat, amb la qual cosa s'ha generalitzat la tendència ascendent. Els més grans increments han correspost a Catalunya, amb un 9,17 per cent més; Canàries, un 6,80 per cent; Navarra, un 5,52%, i Comunitat de Madrid, un 5,38%. Múrcia ha estat l'única comunitat en la qual el preu s'ha reduït, amb un 1,57 per cent menys que l'any anterior.

Segons l'Anuari Immobiliari 2017, aquest augment consolidat de l'import per metre quadrat es una conseqüència de l'increment del preu de l'habitatge, així com de la reactivació del mercat hipotecari, però es manté en quanties «molt raonables» i a «enorme distància» dels aconseguits en l'anterior cicle alcista.