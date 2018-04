CCOO i UGT de Girona criden a mobilitzar-se en el Primer de Maig

Els sindicats CCOO i la UGT de les comarques gironines van fer una crida a mobilitzar-se en un Primer de Maig «marcadament feminista» contra una «economia malalta i que està a la UCI». Aquest any, el lema de la manifestació gira sobre quatre pilars: més igualtat laboral, millor ocupació, salaris més alts i pensions dignes. Els sindicats van treure xifres per criticar que, entre d'altres, tres de cada quatre contractes a temps parcial que es fan a la demarcació són a dones. O que al llarg d'aquests deu anys «de túnel» s'ha creat una nova classe social: la dels «treballadors empobrits», que al territori ja suma 50.000 empleats. El secretari general de CCOO, Bartomeu Compte, va insistir també que a l'hora de millorar sous és bàsic que els convenis que es renovin incloguin «la garantia de revisió salarial». A Girona, la manifestació del Primer de Maig arrencarà a les dotze de la plaça Independència i seguirà el mateix recorregut que altres anys fins arribar a la plaça del Vi.

Els dos sindicats majoritaris asseguren que el Primer de Maig ha de servir per agrupar en una sola mobilització totes les protestes. Sobretot tindrà un caràcter «marcadament feminista». No només per les desigualtats laborals que arrosseguen les dones i el camí que va encetar la vaga d'aquest últim 8 de març, sinó també per la recent sentència de «La Manada».

«El panorama per a les dones està absolutament degradat, i aquesta resolució n'és un nou exemple», va criticar el secretari general de la UGT, Xavier Casas. «La sentència és un clar pas enrere i va en contra de la sensibilitat social; en cap cas s'hauria d'haver aplicat una certa impunitat com ha passat», va afegir per la seva banda el seu homòleg a CCOO.

Els sindicats subratllen que la «bretxa» entre homes i dones al món laboral continua essent «intolerable i brutal». De fet, Casas ho va exemplificar dient que «en el 92% dels municipis gironins» l'atur femení és més elevat que el masculí i que tres de cada quatre contractes a temps parcial que es fan a la demarcació són a dones.

A més de la igualtat, la manifestació del Primer de Maig també reclamarà millor ocupació i salaris més alts. Per a CCOO i la UGT, la sortida de la crisi és fictícia, perquè durant la darrera dècada, si bé la demarcació va guanyar 23.000 treballadors, al territori els sous van arribar a baixar entre un 11 i un 12% de mitjana.



Una altra protesta a la tarda

Per altra part, a la tarda, altres organitzacions socials, polítiques i sindicals promouen una convocatòria en clau republicana a Girona. La mobilització començarà a la plaça U d'Octubre i és previst que esdevingui una marxa amb diverses aturades i parlaments de representants d'organitzacions i moviments socials.

De moment les organitzacions que donen suport a la convocatòria són les següents: ADAC, ANC, Ateneu Salvadora Catà, Ateneu 24 de Juny, Casal independentista El Forn, diversos CDRs, CUP, Endavant, Intersindical-CSC, IAC (USTEC-STEs, CATAC, CATAC-CTS, FTC, FAA i CAU), L'Eina-Espai Jove, La Forja, MES (Moviment d'Esquerres).