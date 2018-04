El clúster de l'aigua mobilitza més de 10,6 milions en 70 projectes per impulsar la R+D

El Catalan Water Partnership, el clúster de l'aigua amb seu a Girona, ha mobilitzat més de 10 milions d'euros en 70 projectes per impulsar l'R+D, la innovació i la internacionalització d'aquest sector en àmbits com el tractament de l'aigua, l'eliminació de nitrats, l'economia circular i la transformació digital. Així, s'ha potenciat la col·laboració amb mercats com els Estats Units, l'Índia, Colòmbia, Perú i la regió del sud-est asiàtic, al mateix temps que s'ha impulsat el treball conjunt en projectes interclúster amb sectors com els de l'alimentació, el vitivinícola o el turisme, entre d'altres.

El CWP és un dels 29 clústers acreditats pel programa Catalonia Clusters impulsat per la Generalitat a través d'ACCIÓ, una iniciativa que promou l'agrupació d'empreses i entats d'un mateix sector per compartir recursos, generar sinergies i projectar-se internacionalment. Actualment, els 29 clústers catalans del programa agrupen 2.200 empreses amb una facturació de 74.000 milions d'euros i 309.000 treballadors.

La celebració del desè aniversari del Catalan Water Partnership, clúster de l'aigua de Catalunya, va tenir lloc al Cibernàrium de Barcelona sota el títol Water 10 Years From Now. L'acte va reunir prop de 200 professionals del sector i va comptar amb la participació del president del CWP, Robert Mas, i la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, a banda del conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero.

El CWP nascut el 30 d'abril de 2008, compta amb 75 associats entre grans empreses, pimes, centres de recerca i universitats en l'àmbit de l'ús sostenible de l'aigua amb una facturació agregada de 3.500 Millions d'euros. Es tracta d'empreses distribuïdores d'aigua, indústries que fabriquen productes relacionats amb l'aigua, enginyeries, constructores o empreses del sector de les aigües recreatives, entre d'altres. El CWP és una associació sense ànim de lucre que promou projectes per a la millora de la competitivitat i va ser impulsada fa deu anys per empreses i centres d'investigació.



Una eina per impulsar el canvi

Durant l'acte, Robert Mas, president del CWP, va emfatitzar l'orientació del clúster com a eina per impulsar el canvi estratègic en les companyies en una economia en transformació accelerada per les noves tecnologies. Xavier Amores, gerent del clúster, va fer públic que el Catalan Water Partnership ha mobilitzat més de 10,6 milions d'euros en 70 projectes per impulsar la R+D, la innovació i la internacionalització d'aquest sector en àmbits com el tractament de l'aigua, l'eliminació de nitrats, l'economia circular i la transformació digital.

Així mateix, Amores va remarcar que s'ha potenciat la col·laboració i activitats conjuntes entre els socis del CWP amb mercats com els Estats Units, la Índia, Xile, Colòmbia, Perú i diversos països del sud-est asiàtic. També s'ha promogut el treball conjunt en projectes amb d'altres sectors com els de l'alimentació, el químic, el vitivinícola o el turisme, entre molts d'altres que tenen en la gestió de l'aigua un dels seus principals reptes pel seu ús intensiu o bé la complexitat en el seu tractament.

El conseller delegat d'ACCIÓ va subratllar que fa 10 anys el clúster de l'aigua estava format per 8 membres i ara ja són més de 70 empreses i entitats: «quan veiem l'evolució d'un clúster com el CWP, la Generalitat referma la seva voluntat de seguir apostant de manera decidida per la política de clústers». «S'ha demostrat que és molt efectiva, i avui ja hi ha més de 2.000 empreses catalanes que formen part de clústers», va concloure.