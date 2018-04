El fons Blackstone compra a Manuel Lao el cent per cent del grup recreatiu Cirsa

El fons d'inversió nord-americà Blackstone ha comprat a Manuel Lao Hernández el cent per cent de Cirsa Gaming Corporation, una de les principals companyies a nivell mundial dedicades al joc i a l'oci, segons van informar les dues parts en un comunicat.

L'operació, que s'ha dut a terme per una quantitat no facilitada, deixa fora de la venda els negocis de la companyia catalana a l'Argentina, que continuaran sent administrats per Manuel Lao de manera diferenciada.

El conseller delegat de Cirsa des del 2006, Joaquim Agut, passarà a més a assumir la presidència del grup, amb seu a Terrassa i que gestiona 147 casinos, 178 salons, més de 75.000 màquines recreatives, 70 bingos i 2.000 punts d'apostes esportives a Espanya, Itàlia i Amèrica Llatina. El grup també desenvolupa activitat de joc en línia a Espanya, Colòmbia i Panamà.

El responsable de Private Equity de Blackstone per a Europa, Lionel Assant, va destacar que estan «entusiasmats de donar suport a Joaquim Agut i la seva estratègia en aquesta nova etapa», així com «l'expansió de Cirsa tant a nivell orgànic com a través d'adquisicions i en noves zones geogràfiques».

En nom del consell d'administració, Agut va agrair a Manuel Lao, el fins ara president de la companyia, «la seva total dedicació des que va fundar Cirsa fa 40 anys» i va subratllar que «la companyia no estaria on està avui sense la seva direcció estratègica i lideratge excepcional».

El CEO i nou president del grup Cirsa es va mostrar convençut que Blackstone ajudarà a «accelerar el creixement en mercats clau» així com a «millorar l'oferta i qualitat dels serveis».

De la seva banda, el fins ara president Manuel Lao va expressar la seva confiança en el fet que Cirsa «tindrà un gran èxit en el futur» impulsat per «l'entusiasme i l'ambició de Blackstone».



Un benefici de 427 milions

Cirsa va assolir el 2017 un benefici operatiu de 427 milions d'euros, un 7,2% més, mentre que els seus ingressos d'explotació van augmentar un 6,4%, fins als 1.716 milions. La companyia catalana, que compta amb 18.000 empleats a deu països, va sumar així 46 trimestres de creixement ininterromput.

La multinacional va incorporar en l'últim any 25 nous casinos a Amèrica Llatina (17 al Perú, 3 a Panamà, 2 a Colòmbia, 2 a Mèxic i un a Costa Rica), va comprar el 75% de l'empresa operadora de màquines de Barcelona Miky i va incorporar cinc nous salons de jocs a Espanya, entre d'altres operacions.