És el mateix un fons indexat que un etf?

La gestió passiva es fa un forat cada vegada més gran en la composició de la cartera dels inversors espanyols. Si bé és cert que són, de moment, els inversors institucionals els que opten majoritàriament per aquest estil de gestió, els baixos costos d'aquest tipus de productes constitueixen un atractiu per a l'inversor particular. Els dos productes més rellevants de la gestió passiva són els fons indexats i els ETF, les diferències entre els quals és important conèixer abans d'optar per algun d'ells.

La principal diferència entre tots dos es fa a l'actiu el comportament del qual repliquen. Així, els fons indexats repliquen un índex de renda variable com l'Ibex 35, l'Eurostoxx 50 o l'S&P 500, mentre que els ETFs repliquen el comportament d'actius de diferent gamma com un sector empresarial concret o diversos, una matèria primera o una cistella de elles.

El fons indexat requereix un import mínim de contractació i un ETF permet operar des d'una participació. A més, a diferència d'un ETF, un fons indexat pot comptar amb diferents classes de participacions que contribueixen a la liquiditat i a reduir diferencials. Quan invertim en un fons indexat, la nostra relació és amb la pròpia gestora, si bé en el cas d'un ETF nostre contacte és amb el broker amb què operem.

La transparència és una altra de les característiques que s'atribueix als ETF en detriment dels fons indexats. En aquest sentit, aquests últims disposen de valor liquidatiu diari davant del valor liquidatiu «intradia» que ofereixen els ETFs. En el cas dels fons indexats, pot haver-hi retrocessions (les comissions que les gestores repercuteixen a les xarxes comercials per la distribució dels seus fons d'inversió), però no succeeix així en el cas dels ETFs.

La gran diferència entre els dos productes està, però, en el tractament fiscal. Així, els fons indexats gaudeixen d'exempció fiscal en els traspassos mentre que els ETF són equiparables fiscalment a la compravenda d'accions. Això sí, el camí cap a una equiparació fiscal en els traspassos entre els dos productes està obert després del llançament d'una nova operativa per part de la plataforma Allfunds.