Una treballadora, acomiadada per la investigació pel blanqueig

La roda de premsa dels resultats va estar marcada per la decisió del lletrat de l'Audiència Nacional Ismael Moreno d'investigar CaixaBank com a persona jurídica per un delicte de blanqueig de capitals, en atribuir a deu sucursals pròximes al polígon Cobo Calleja, a Fuenlabrada, haver ajudat suposadament a trames xineses a rentar diners.

En el seu acte, el magistrat sosté que els directors de les oficines implicades van permetre, entre d'altres coses, que els membres de les trames usessin testaferros i DNI falsos, fessin ingressos en efectiu amb factures falses per eludir Hisenda i tampoc van advertir que les seves empreses tenien una activitat sospitosa.

Gonzalo Gortázar va assegurar que la seva entitat no ha tingut cap tipus de «connivència» amb la trama investigada. Va reconèixer que el banc va obrir fa temps una investigació interna per aclarir la suposada participació de treballadors en aquest cas de blanqueig i va obrir un expedient disciplinari a una empleada d'oficina que va acabar en acomiadament.