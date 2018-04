La X solidària de la renda genera 70 MEUR a programes d'inserció laboral

Les Organitzacions No Governamentals van destinar 70 milions d'euros en 2017 a programes que fomenten la inserció laboral de persones aturades amb els diners recaptats a través de la casella d'Altres Finalitats Socials de la Declaració de la Renda, la coneguda com a 'X solidària'.

En el marc del Dia Internacional del Treball, la campanya 'X Solidària' destaca que la desocupació a Espanya continua sent una prioritat en el treball de les ONG, que desenvolupen accions i projectes per afavorir l'ocupació, i posa en relleu la importància de la 'X Solidària' per aconseguir aquest objectiu.

En concret, Creu Roja Espanyola ha treballat durant 2017 per ajudar a 15.764 persones a millorar la seva ocupabilitat, mentre que la Fundació Secretariat Gitano va atendre 16.785 persones, de les quals 3.364 van accedir a una ocupació, i va acompanyar 1.309 alumnes i alumnes en educació primària i secundària.