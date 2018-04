Els catalans destinen el 32% del seu salari a pagar la quota de la hipoteca

Els catalans destinen el 32,4% del seu sou a pagar la hipoteca i la quota mitjana se situa en 651,49 euros, a un interès del 2,50%, segons les dades que es recullen a l'Anuari Immobiliari del Col·legi de Registradors del 2017. Segons aquest estudi, els catalans són els tercers d'Espanya que més percentatge dels seus ingressos han de destinar a afrontar les quotes del préstec hipotecari, per darrere de balears i madrilenys.

Els ciutadans de les Balears són els que dediquen una part més gran del seu sou a pagar la hipoteca, en concret el 41,49 per cent del seu salari brut, gairebé 20 punts més que extremenys, asturians i murcians, que no arriben al 22 per cent.

Les llars espanyoles van dedicar de mitjana l'any passat el 28,66% dels seus ingressos anuals a pagar l'habitatge, superior al 27,49% del 2016, amb una quota mensual mitjana de 543,94 euros, 22 euros més que un any abans.

Segons els registradors, aquests augments han deteriorat l'accessibilitat a les hipoteques dels espanyols respecte al 2016, exercici que va marcar els mínims de la sèrie històrica, cosa que atribueixen, fonamentalment, al repunt de l'endeutament hipotecari per habitatge, amb un augment del 5,71% durant l'últim any, i una reducció dels salaris del 0,19%.

Madrid és la comunitat on es paguen les quotes més elevades d'hipoteca, de 773,53 euros, fet que suposa que els madrilenys han d'assignar el 34,04 per cent del seu sou brut a aquesta matèria, el segon percentatge més alt, per darrere dels balears, que, al seu torn, paguen 743,51 euros al mes per aquest concepte.

Davant d'aquestes xifres màximes, els extremenys, que han de guardar el 21,56% del seu sou per abonar la hipoteca, els asturians (21,80%) i els murcians (21,94%) són els que menys esforç han de fer.

Coincideix amb el fet que els extremenys són els que paguen la quota més baixa d'hipoteca, de 331,67 euros, i tampoc arriben als 400 ni els murcians (371,89 euros) ni els castellanomanxecs (397,63 euros).



Pitjors indicadors

La majoria de les comunitats han empitjorat els seus indicadors d'accessibilitat, ja que només en quatre autonomies ha baixat la quota mensual mitjana respecte a l'any anterior: Múrcia (-3,44%), Cantàbria (-3,14%), País Basc (-3,12%) i Extremadura (-0,28%).

De la resta, on més ha augmentat ha estat a Balears (8,67%), Canàries (7,71%) i La Rioja (7,24%).

També recull l'informe el tipus d'interès mitjà contractat inicialment en la formalització del crèdit hipotecari per comunitats, en el que es pot observar que els catalans són els que paguen els tipus més alts de mitjana, el 2,50%, seguits dels canaris (2,49%) i els murcians (2,44%).

A la banda oposada se situen els bascos (2%), els càntabres (2,01%) i els madrilenys i els navarresos (tots dos amb el 2,08%).