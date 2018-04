El tribut de les begudes ensucrades recapta 33 MEUR

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va ingressar 32,9 milions d'euros durant el 2017 amb l'impost de begudes ensucrades, que va entrar en vigor l'1 de maig. Si la recaptació seguís al mateix ritme, durant un any sencer pujaria a 49,35 milions, un 20% més dels 41,3 que el Govern va preveure per a 12 mesos. Un any després de l'entrada en vigor de l'impost, el secretari d'Hisenda, Albert Castellanos, es va mostrar «satisfet» perquè el tribut ha fet caure el consum d'aquest tipus de begudes en un 22%, segons va revelar recentment un estudi de la UPF i la UB. Castellanos va assegurarque l'ATC no descarta impulsar un nou tribut en un futur sobre el consum d'aliments amb massa greix o sucre per «incentivar comportaments més saludables».

L'ATC va recaptar 8,3 milions d'euros en els primers dos mesos d'aplicació de l'impost de begudes ensucrades, maig i juny. En el tercer trimestre van ser 14,3 milions i en el quart, 10,3 milions. Així doncs, durant els primers vuit mesos d'aplicació es van reunir 32,9 milions d'euros. La previsió de recaptació del 2017 era de 31 milions, un pronòstic que es va fer pensant que el gravamen es posaria en marxa l'1 d'abril i no un mes després com va passar finalment. Les dades del primer trimestre del 2018 encara no estan disponibles.

El secretari d'Hisenda considera que s'ha aconseguit «amb escreix» l'objectiu amb què va néixer el tribut: incentivar uns hàbits més saludables entre la població. A més, remarca que el descens del 22% en el consum d'aquest tipus de begudes implica «una disminució en la ingesta de més de 100 calories diàries». Castellanos defensa que les dades de l'estudi de la UB i la UPF «tenen tota la fiabilitat del món perquè està fet en un àmbit estrictament acadèmic». Així s'ha pronunciat després que la patronal Anafabra no donés validesa a l'informe universitari i negués l'impacte del tribut.