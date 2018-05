Primer de maig marcat per la igualtat

Com cada any, Primer de Maig a Girona i els sindicats van sortir al carrer. De manera menys massiva que en altres ocasions, un miler de persones van reclamar salaris dignes i igualtat en una protesta on les dones van portar la veu cantant. La protesta, encapçalada per un grup de batucada i per col·lectius feministes, va començar a passar des de la plaça Independència cap a les dotze del migdia amb una pancarta encapçalant la mobilització: «Ara ens toca a les dones».

En un ambient reivindicatiu i festiu molt semblant al del passat 8 de març, la marxa, que va durar poc més d´una hora, va aplegar entre 1.000 i 1.500 persones al llarg del recorregut i va estar farcida de proclames a favor dels treballadors. «Pensions dignes per a tothom», «Pensions dignes de qualitat», «Ni bretxes, ni escletxes, salaris justos» o «Reforma laboral, terrorisme patronal» són algunes de les consignes que van corejar aquells que es van manifestar pel centre de Girona. Tampoc hi van faltar les de caràcter feminista i en referència a la controvertida sentència de «La Manada». «No és abús, és violació» i «No és no», van ser alguns dels crits que van fer els assistents, que també van corejar que «sense les dones no hi va revolució».

El secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte, per la seva banda, va assegurar que a la demarcació hi ha un 96% de microempreses que no disposen de plans d´igualtat i que tot això fa «molt difícil» establir mesures per reduir la bretxa salarial entre homes i dones. També va reclamar més formació per combatre l´atur.

Més agressiu en les formes va ser el seu homòleg d´UGT, Xavier Casas, que va afirmar que, malgrat la suposada recuperació econòmica, els salaris continuen essent «una merda» i que aquesta situació és un «peix que es mossega la cua» perquè fa que les cotitzacions també siguin baixes i, finalment, també ho siguin les pensions. «L´increment del 0,25% de les pensions, l´únic que fa és augmentar la desigualtat», va dir.

Un cop davant l´Ajuntament, va prendre la paraula Salima Abdessamie, una activista social de Salt que també va reivindicar el paper de les dones i va exigir una reforma del codi penal per fer front a situacions com les que s´han viscut en els darrers dies. Va homenatjar les dones de la neteja i va recordar que gràcies a la protesta massiva de les dones del 8-M es va aconseguir que la patronal accepti un conveni que inclou, entre altres clàusules, la revisió salarial.

La protesta va acabar poc després d´un quart de dues del migdia amb La Internacional i Els Segadors, que els manifestants seguien al ritme de la música.