Manifestació del Primer de Maig marcadament feminista a Girona

Unes 800 persones, segons la Policia Municipal, s'han manifestat a Girona aquest 1 de Maig per reclamar salaris dignes i igualtat en una protesta amb un marcat accent feminista. La concentració, convocada per UGT i CCOO, ha aplegat els manifestants sota dues pancartes. La primera demanant "Igualtat + Ocupació + Salaris + Pensions" i l'altra sota el lema "Ara ens toca a les dones".

El secretari general d'UGT a Girona, Xavier Casas, ha assegurat que a les comarques gironines les dones cobren un 40% menys que els homes quan es jubilen i que, tot i la recuperació econòmica, la riquesa "no es reparteix socialment". El secretari general de CCOO a Girona, Bartomeu Compte, per la seva banda, ha assegurat que a la demarcació hi ha un 96% de microempreses que no disposen de plans d'igualtat i que tot això fa "molt difícil" establir mesures per reduir la bretxa salarials entre homes i dones. També ha reclamat més formació per combatre l'atur. Els manifestants han cridat consignes a favor d'aconseguir "pensions dignes" i s'han referit a la controvertida sentència de 'La Manada' tot cridant: "no és abús és violació" i "no és no".



Els sindicats han tornat a sortir al carrer aquest 1 de Maig a Girona. Ho han fet per reclamar millors salaris, pensions dignes, més ocupació i igualtat. La protesta, amb un marcat accent feminista, s'ha iniciat a la plaça Independència poc després de les dotze del migdia amb una pancarta encapçalant la mobilització sota aquest lema i seguida per una altra, on les dones han pres protagonisme: "Ara ens toca a les dones".

La marxa, que ha durat poc més d'una hora, ha aplegat unes 800 persones al llarg del recorregut i ha estat farcida de proclames a favor de la lluita obrera. "Pensions dignes per a tothom", "Pensions dignes de qualitat", "Ni bretxes, ni escletxes, salaris justos" o "Reforma laboral, terrorisme patronal" són algunes de les consignes que han corejat els qui s'han manifestat pel centre de Girona.

Tampoc hi han faltat les de caire feminista i en referència a la controvertida sentència de 'La Manada'. "No és abús, és violació" i "No és no", han estat alguns dels crits que han fet els assistents, que també han corejat que "sense les dones no hi ha revolució".



Salaris "de merda"

Més reivindicatiu s'ha mostrat el seu homòleg d'UGT, Xavier Casas, que ha afirmat que, malgrat la suposada recuperació econòmica, els salaris continuen essent "una merda" i que aquesta situació és un "peix que es mossega la cua" perquè fa que les cotitzacions també siguin baixes i, finalment, també ho siguin les pensions. "L'increment del 0,25% de les pensions l'únic que fa és augmentar la desigualtat", ha dit.

Casas també s'ha referit a les diferències entre homes i dones. En aquest sentit, ha dit que els homes cobren un 40% més que les dones quan es jubilen, amb sous al voltant dels 1.000 euros mentre que en el cas les dones, se situen al voltant dels 600. Durant els parlaments, Casas també s'ha referit a la sentència de 'La Manada' i ha afirmat que esperaven "una justícia implacable". En canvi, ha afegit, "ens hem trobat una justícia antiga i fastigosament masclista".

La mobilització ha recorregut la Gran Via Jaume I fins arribar a la plaça del Vi, on just abans s'han trobat amb una trentena de concentrats de la CGT. Un cop davant l'Ajuntament, els líders sindicals han pres la paraula i també ho ha fet la Salima, una activista social de Salt que també ha reivindicat el paper de les dones i ha exigit una reforma del codi penal per fer front a situacions com les que s'han viscut en els darrers dies.

La protesta ha acabat poc després d'un quart de dues del migdia amb l'audició de 'La Internacional' i de 'Els Segadors', que els manifestants han corejat al ritme de la música.