Europa insta a millorar la conciliació per reduir la bretxa

La Comissió Europea ha recomanat a Espanya millorar la conciliació entre la vida laboral i familiar, incrementar l'oferta de serveis públics per a menors de fins a 3 anys i assegurar l'accés de les dones a tots els nivells d'educació com a mesures per reduir la bretxa de gènere de les pensions.

Brussel·les subratlla en un document publicat ahir que les dones tenen més probabilitat de caure en la pobresa o exclusió social quan es jubilen perquè arrosseguen la bretxa d'ingressos acumulada durant l'etapa laboral i tenen un menor accés a les pensions, que a més són un 33,8% més baixes per al grup d'edat entre 65 i 79 anys.

En conseqüència, la taxa de risc de pobresa per a dones de més de 65 anys és major que la d'homes (un 13,2% per a elles enfront del 12,7% d'ells), a pesar que entre 2008 i 2016 s'ha reduït en major mesura entre les dones. També ha disminuït la bretxa de pobresa relativa, però la intensitat de pobresa per a dones és del 17,1%, mentre que per a homes se situa en l'11,9%.

Per això, l'Executiu comunitari ha recomanat al Govern una sèrie de mesures encaminades a reduir la bretxa de gènere en les pensions, que van des de garantir el seu accés a tots els nivells d'educació i millorar la conciliació entre vida laboral i familiar a incrementar l'oferta de serveis públics per a nens i nenes de fins a 3 anys i remunerar les baixes dedicades a cura de familiars, entre altres.

La Comissió Europea ha analitza els sistemes de pensions de tots els països i assenyala que le pensions espanyoles són les quartes més altes de la UE en comparació dels ingressos de la resta de la població.