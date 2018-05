Amancio Ortega rebrà avui 693 milions pels dividends d'Inditex

El fundador i primer accionista d'Inditex, Amancio Ortega, ingressarà avui un total de 693 milions d'euros per la primera retribució de l'any que abonarà Inditex als seus accionistes, la qual cosa suposa la meitat del que cobrarà el 2018 en dividends de la signatura gallega.

En concret, l'empresari rebrà aquest any 1.386 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia, enfront dels 1.256 milions d'euros que va percebre pel mateix concepte durant el 2017.

El consell d'administració d'Inditex proposarà a la junta general, que previsiblement se celebrarà el proper mes de juliol, el pagament d'un dividend de 0,75 euros per acció, un 10,3% superior al de l'any anterior. D'aquesta quantitat, avui dimecres es pagaran 0,375 euros en concepte de dividend ordinari a compte, mentre que el proper 2 de novembre es repartiran 0,375 euros més per acció en concepte tant de dividend complementari com de dividend extraordinari.

Ortega és el primer accionista del gegant tèxtil, amb una participació del 59,294%, equivalent a un paquet de 1.848 milions d'accions. Per la seva banda, la seva filla Sandra Ortega, que posseeix el 5,053% de la signatura gallega, cobrarà aquest any més de 118 milions en dividends d'Inditex, la meitat també aquest dimecres, enfront dels 107 milions d'euros que va percebre l'any anterior.

Inditex va registrar un benefici net de 3.368 milions d'euros en el seu any fiscal 2017-2018 (de l'1 de febrer de 2017 al 31 de gener de 2018), la qual cosa suposa un increment del 7% respecte a l'exercici anterior.