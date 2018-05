Madrid exigeix més «pressió al carrer» pel sistema de pensions

Desenes de milers de persones (uns 50.000 participants segons estimacions sindicals i 12.000 segons la Delegació del Govern) van sortir aquest Primer de maig, Dia Internacional del Treballador, a Madrid per demanar igualtat efectiva entre homes i dones i per demanar-li al Govern i a la patronal uns salaris dignes.

Durant la lectura del manifest, tant el líder sindical de CCOO, Unai Sordo, com el d'UGT, Pepe Álvarez, van deixar clar que cal «disputar» els salaris en la negociació col·lectiva i que cal anar a una proposta sindical «potent i ofensiva» a Espanya, perquè «no pot ser que la patronal, instal·lada en l'avantatgisme de la reforma laboral del PP, bloquegi la negociació col·lectiva».

Sobre la reforma de les pensions, van assegurar que no hi haurà un sistema de pensions que no comporti una acció sindical potent, ocupacions de qualitat i salaris. «Necessitem pressió al carrer, perquè la reforma de les pensions ara està en el congelador, però el dia de demà pot estar en el microones i es passi a empobrir els pensionistes del futur», va afirmar Sordo.

Per la seva banda, el representant d'UGT va demanar que hi hagi una negociació amb el Govern en aquesta matèria que permeti la viabilitat de la Seguretat Social, perquè «no hi ha cap raó perquè la Seguretat Social no sigui viable». «Tenim un problema d'ingressos, no de despeses, s'ha d'actuar sobre els ingressos», segons Álvarez.