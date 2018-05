Com obtenir i descarregar l'esborrany de la Renda 2017

Obtenir l'esborrany de la Renda 2017 és molt senzill a través de Renda WEB. Si el vols obtenir físicament per presentar-lo en alguna oficina, només has de seleccionar 'Impressió declaració (predeclaració)'. Si vols obtenir l'esborrany en línia, accedeix a Renda WEB i fes clic a l'opció: 'Renda web. Servei de tramitació esborrany / declaració'. A continuació, identifica't amb el DNI electrònic, la teva Cl@ve Pin o amb número de referència.

En entrar al teu expedient, a l'apartat "Serveis disponibles", podràs fer clic sobre l'enllaç "Esborrany / Declaració (Renda WEB)". Si anteriorment ja has entrat en el teu esborrany, t'apareixerà una finestra en la qual et proposa 'Continuar sessió' o començar una nova tramitació, aportant novament les dades fiscals. A més, podràs triar la llengua en què vulguis fer la declaració.



Dades personals

La primera pantalla de l'esborrany equival a les dades personals del declarant i de la resta dels membres de la família. Cal llegir-les atentament i modificar aquelles que estiguin malament. En el cas de tenir cònjuge i voler fer la declaració per separat, hauràs de marcar la casella de 'Declaració individual'. Si es preté fer la declaració conjunta serà necessària la identificació de la parella amb referència o Cl@ve PIN.



Resum de resultats

Si no necessites incorporar informació addicional per generar la declaració, accediràs a la pàgina de resum de resultats des d'on podràs veure quin és el resultat de la declaració per a cada modalitat i completar la declaració, si cal.

A la part superior de la pàgina hi ha un menú que permet visualitzar les dades fiscals i descarregar un PDF amb la vista prèvia de la declaració (individual o conjunta) que NO és apta per a presentar (però et pot facilitar la consulta).

Si estàs d'acord amb el resultat de la declaració, pots presentar-la directament a la finestra 'Resum de declaracions'.

Mitjançant el botó "Continuar amb la declaració", podràs veure les diferents pàgines de la declaració per comprovar totes les dades i seguir completant la declaració.



Obtenció de la predeclaració per presentar la declaració en paper

El primer que has de fer és comprovar que la teva declaració no conté errors (el propi sistema els marca). A continuació, prem "Presentar declaració". A la nova pantalla clica 'Impressió declaració (predeclaració)'.

Per defecte apareixerà el compte bancari que es va utilitzar en l'exercici anterior. Si el resultat és positiu i has d'abonar diners pots triar com pagar: pagament total o fraccionat. Finalment, només quedarà validar la declaració i fer clic a 'Continuar'.

Ara, el sistema generarà un PDF amb la declaració completa, les instruccions per a la presentació i el document d'ingrés o devolució en dues còpies. Ja només cal imprimir la declaració a través d' 'Arxiu-Imprimir' o a través de la icona de la impressora.