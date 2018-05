Vueling puja a 232 els vols cancel·lats per la vaga de pilots d'avui i demà

Vueling ha elevat a un total de 232 els vols cancel·lats aquest dijous i divendres amb motiu de les jornades de vaga convocades pel Sindicat de Pilots de Línies Aèries (Sepla), va informar l'aerolínia a la seva pàgina web. En concret, per a avui ha cancel·lat un total de 120 vols, mentre que la jornada de demà, divendres, es veurà afectada amb 112 cancel·lacions, sent l'Aeroport de Barcelona, on Vueling té la seva principal base, el més afectat, tant en origen com en arribades.