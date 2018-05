Brussel·les eleva el creixement al 2,9% però avisa que hi haurà més dèficit

L'economia espanyola creixerà més ràpid del previst, sense problemes derivats del procés independentista, l'atur seguirà caient però el dèficit es reduirà menys i de fet serà pitjor del que pronostica el mateix govern espanyol. Aquestes són les dades principals de les previsions de primavera de la Comissió Europea, publicades ahir, i que preveuen un creixement del 2,9% per aquest any i del 2,4% per al vinent, quatre i tres dècimes més del previst a la tardor.

De fet, en el seu informe, Brussel·les reitera que qualsevol efecte econòmic de la crisi política a Catalunya ha estat «contingut» i que durant el trimestre de la tardor passada el PIB va créixer un 0,7%. Pel que fa al dèficit, la Comissió Europea espera que Espanya tanqui aquest any amb una diferència entre ingressos i despeses del 2,6%, dues dècimes més que en els anteriors pronòstics, i de l'1,9% l'any vinent, també un 0,2% més. La previsió és pitjor que la del govern de Mariano Rajoy. Pel que fa a l'atur, la Comissió Europea preveu que baixi al 15,3% aquest any i al 13,8% el vinent.

El comissari d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici, va dir que el creixement econòmic d'Espanya serà «superior al de la mitjana europea», però va apuntar que patirà «una lleugera desacceleració» a causa de la «baixada en el consum privat».

Sobre la intenció del govern espanyol d'augmentar la despesa en matèria de pensions, Moscovici creu que «Espanya ha de respectar les regles en matèria de dèficit estructural» i que ha de «seguir fent esforços». El comissari d'Afers Econòmics va confirmar que ha parlat recentment amb el ministre d'Economia, Román Escolano, sobre «les dades de les finances públiques» d'Espanya.

De fet, l'informe de previsions econòmiques de la CE especifica que algunes de «les mesures incloses en el projecte de llei pressupostària presentada al Congrés a principis d'abril», entre elles la reducció d'impostos a aquelles persones que tenen menys ingressos, la revalorització de les pensions i l'augment del nombre de treballadors públics, provoquen «la disminució del ritme de reducció del dèficit».



Advertència del Banc d'Espanya

Per la seva part, el Banc d'Espanya adverteix que encara que les tensions financeres al voltant de la situació política a Catalunya s'han reduït, no es pot descartar que un eventual augment de la incertesa pogués tenir «efectes econòmics adversos». Malgrat que les tensions entorn de la situació política a Catalunya s'han reduït des de desembre, un eventual augment de la incertesa «podria tenir repercussions sobre les condicions de finançament als mercats de capitals i sobre el conjunt de l'economia espanyola».