El sindicat va assegurar que no li queda cap més sortida que portar els casos davant la Inspecció de Treball. Va subratllar que els falsos autònoms queden desemparats, perquè la seva situació no els permet tenir representació a l'empresa. Per això, la UGT ha decidit donar-los cobertura per ajudar a «erradicar aquesta xacra», va precisar Casas.

«No podem permetre que continuï aquest frau», va criticar Buil.