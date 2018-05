L'atur cau de 2.027 persones a l'abril a Girona

El nombre de persones registrades a l'abril a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a Girona es va situar en 36.793 persones, 2.027 aturats menys que al març, el 5,22% menys, la caiguda percentual més gran de Catalunya i la segona més gran de tot l'Estat, per rere de Huelva (6,89%). En l'últim any, el nombre de desocupats s'ha reduït de 1.853 persones, el 4,79% menys. Girona encadena 57 mesos de descensos de l'atur en termes anuals, des de l'agost del 2013. En relació amb els afiliats a la Seguretat Social a les comarques gironines, la mitjana a l'abril s'ha situat en 318.445 treballadors, 9.085 persones més que al març, el 2,94% més, i 7.542 treballadors més que fa un any, el 2,43%. Amb aquesta xifra de persones afiliades a la Seguretat Social a l'abril, Girona registra la xifra més gran d'afiliats en qualsevol mes des del setembre de l'any passat (322.767).