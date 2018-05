El 67 per cent dels ingressos de les empreses cotitzades procedeixen de l'estranger

Les societats cotitzades espanyoles van aconseguir uns ingressos a l'estranger a prop de 350.000 milions d'euros, quantitat que representa el 67 per cent de la seva facturació total, segons un estudi difós per Borses i Mercats Espanyols (BME). En l'informe del Servei d'Estudis de BME es conclou que aquesta dada revela una «major fortalesa» de les fonts d'ingressos de les societats cotitzades per l'«augment de la diversificació geogràfica de les seves vendes»i afegeix que el 71 per cent d'aquestes companyies van augmentar l'any passat la seva facturació.

Així, el document indica que la xifra neta de negoci d'aquestes companyies es va elevar a 520.751 milions d'euros l'any passat, un 6,14 per cent més, recolzada principalment en la facturació procedent de l'exterior. A més, considera «significatiu l'augment de la facturació a Espanya -on van ingressar 171.400 milions- del 3 per cent, que recull la millora de la situació econòmica que apunten els principals indicadors d'activitat nacionals».

L'impuls del negoci exterior de les empreses cotitzades el 2017 ha estat liderat per les societats que componen l'índex borsari IBEX 35, que han incrementat el 8,5 per cent la seva facturació exterior. No obstant això, van ser les empreses pertanyents a l'índex IBEX Medium Cap les que major volum agregat d'ingressos van obtenir fora d'Espanya l'any passat, un 69 per cent del total, seguides de les de l'IBEX 35, amb un 67,6 per cent i les que formen part de l'IBEX Small Cap, amb un 53,9 per cent.