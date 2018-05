Alerten d'intents de robar dades durant la campanya de la Renda de 2017

Cada any els grups organitzats de ciberdelinqüents aprofiten la campanya de la Renda per perpetrar noves estafes. Amb el pas del temps perfeccionen més les tècniques per robar dades veritablement sensibles, i com que cada vegada utilitzem més els mòbils, els hackers tornen a posar tots els seus esforços a enganyar-nos per mitjà dels nostres smartphones.

La campanya de la renda es caracteritza principalment per les apps falses. PandaLabs, el laboratori d'R+D+I de Panda Security, ha detectat que diverses bandes de hackers han pujat a diferents marketplaces d'aplicacions un seguit d'apps que emulen ser l'Agència Tributària i el Ministeri d'Hisenda. Així, si veiem publicitat a Instagram o a Facebook per descarregar-nos la nova aplicació per fer la declaració de la renda, abans d'accedir a l'enllaç cal que ens assegurem que l'anunci no condueix a un web fals. El millor en cas de dubte és acudir a les botigues oficials.