Dipòsits al 4%, quins temps aquells

Els temps canvien. L'economia fluctua. I el que fa una dècada donava el 4% avui amb prou feines supera el 0%. Encara que hi ha altres alternatives d'inversió, els estalviadors prefereixen deixar els seus estalvis immòbils abans d'assumir el més mínim risc. En els primers anys del mil·lenni ens vam acostumar a guardar els nostres estalvis en dipòsits. No és estrany, ja que entre 2006 i 2008 oferien rendibilitats que fregaven el 4% en un panorama de bonança econòmica precrisi on ningú qüestionava la solvència del sistema bancari. Justificant aquests alts percentatges hi havia els elevats tipus bàsics d'interès del BCE, que, de juliol a octubre de 2008, van arribar al 4,25%.

La fallida de Lehman Brothers i l'expansió internacional de la crisi de crèdit van marcar un abans i un després a l'economia global. Els bancs centrals van reduir sobtadament els tipus 50 punts bàsics durant el mes d'octubre de 2008. No van quedar aquí les retallades del BCE, ja que el preu del diner va seguir caient imparable. Des de 2011 les polítiques del BCE de Mario Draghi van seguir restant punts i a la reunió del 10 de març de 2016 l'interès de referència va quedar en el 0%. Dos anys després, quan alguns bancs centrals ja han començat a despertar les seves taxes, els experts vaticinen una propera reacció moderada del BCE.

Els bancs creen recursos tenint com a base un determinat capital. Aquest capital s'obté per tres mitjans: De préstecs del BC, del sistema interbancari o dels estalvis dels seus clients (dipòsits i comptes corrents). Amb els tipus del BCE i l'euríbor propers al 0%, els bancs difícilment ofereixen als seus clients un interès superior a aquest 0%.

Les dades del Banc d'Espanya de principis de 2018 parlen per si soles. Les llars espanyoles tenen entre dipòsits i comptes corrents un total de 752.300 milions d'euros repartits de la següent manera: Uns 563.500 milions en comptes a la vista i 188.800 milions en dipòsits. No obstant això, aquests milers de milions d'euros estalviats estan donant una rendibilitat escassa, més propera al 0% que a l'1%, i ho fan a canvi de la contractació d'altres productes vinculats. La situació econòmica ha canviat, però l'actitud inversora dels estalviadors encara no s'ha actualitzat.