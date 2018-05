Dues de cada tres empreses catalanes tenen problemes per cobrir llocs

Dues de cada tres empreses catalanes -un 65%- tenen problemes per cobrir llocs de treball, segons una enquesta d'Educa2020, realitzada en col·laboració amb la Fundació Axa, GAD3 i Foment del Treball. El perfil que els costa més trobar és el de tècnic especialitzat (al 65% del total). Segons el president de la consultora GAD3, Narciso Michavila, hi ha una «disfunció enorme» entre la demanda de les empreses i l'oferta de candidats disponibles.

Les principals dificultats per cobrir els llocs de treball són la manca de candidats que s'adapten al tipus d'especialitat requerida (en un 79% dels casos) i la manca de competències tècniques (74%). La formació que requereixen aquests llocs de treball són titulacions universitàries (en un 53% dels casos) i d'FP superior (en un 21%) però, segons l'estudi presentat ahir, la preparació dels candidats és insuficient.

En aquest sentit, els ponents de l'informe han remarcat la importància de reforçar i millorar els estudis de formació professional. «Les principals dificultats [que tindran les empreses] per localitzar algunes professions [de futur] són precisament en l'FP», va afirmar el director general de la Fundació Axa, Josep Alfonso.

Segons l'enquesta, el dèficit formatiu obliga a un 85% de les empreses a invertir temps i recursos en la formació dels seus treballadors. D'altra banda, la majoria de vacants es cobreixen per promoció interna o per captació d'empleats d'altres empreses.

Michavila va posar especial èmfasi en la necessitat de canviar la concepció social que es té de l'FP ja que feines de futur relacionades, a tall d'exemple, amb l'anàlisi de dades o la digitalització, requeriran perfils amb formació tècnica.

Les empreses catalanes esperen generar llocs de treball, segons l'enquesta, en més d'un 50% de les companyies durant el 2018 però a aquestes els costarà trobar els perfils que necessiten. Més de la meitat dels llocs de treball que es necessiten requereixen formació universitària.

El president de GAD3 va remarcat que un altre problema és que aquest perfil de treballador més qualificat que demanen les empreses «prefereix marxar a l'estranger» perquè hi cobrarà més.

El tipus de titulacions més demandades són, en el cas d'estudis universitaris, d'economia i empresa, seguit d'enginyeria, salut, informàtica i màrqueting.

En el cas dels àmbits de formació professional els que tenen més demanda són l'hostaleria i el turisme, seguit de la química, les finances i assegurances, mecànica i tèxtil. L'enquesta ha utilitzat dades de 133 empreses catalanes.