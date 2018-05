«Hem de fer xocolata de forma sostenible perquè és el gust que agrada a tothom»

Puratos Group va designar Jorge Grande com a nou director general de Puratos a Espanya el març passat. El nou directiu ja s'ha instal·lat a la fàbrica de Sils, des d'on ja anuncia noves inversions per seguir essent líders en el mercat europeu.

Puratos Group va designar Jorge Grande com a nou director general de Puratos a Espanya el març passat. El nou directiu ja s'ha instal·lat a la fàbrica de Sils, des d'on ja anuncia noves inversions per seguir essent líders en el mercat europeu.



Puratos Espanya va facturar, el 2016, més de 150 milions d'euros i és líder en el desenvolupament de productes, tecnologies i solucions per al sector del pa, la pastisseria i la xocolateria. Jorge Grande, el nou director general, analitza el futur de l'empresa a les comarques gironines, el creixement previst, les línies d'inversió i el treball a desenvolupar en el sector del pa, la pastisseria i la xocolata.

Quin balanç fa de la seva arribada a la direcció general de Puratos a Espanya, quina conclusió en treu dels seus primers dies?

Soc un privilegiat perquè treballo en una empresa que realment funciona molt bé i que té un equip d'alta qualitat. La clau de l'exit de Puratos són les seves persones i això ho veus només en 24 hores. És una empresa amb una cultura molt focalitzada en les persones. i això és clau perquè funcioni bé. Puratos és una empresa líder i sempre ho ha sigut i el que jo vull reforçar és que l'equip de persones segueixi com fins ara. És a dir, que estiguin orgullosos de treballar en aquesta empresa perquè creix, perquè es preocupa pel benestar dels empleats, perquè produïm de manera sostenible i perquè estem fent coses de manera saludable, de forma natural i això fa que la gent estigui satisfeta de treballar aquí, dins del grup, que és una multinacional molt gran. Som la primera filial del món, la que és aquí a Sils, i no ens agrada que altres països ens passin per davant, volem continuar essent la primera empresa del grup.

En plena crisi, Puratos va anunciar inversions a la planta de Sils fins al 2018. S'han complert les previsions?

La crisi va afectar lleugerament Puratos. No gaire. El pla d'inversions, de 25 milions d'euros, no s'ha complert del tot, però gairebé. Es va retardar un any. Estem acabant el magatzem intel·ligent, que era una de les inversions fortes, d'uns 9 milions d'euros, que no s'ha acabat però s'acabarà al primer trimestre de l'any vinent. Arribarem així als 25 milions d'euros d'inversió anunciats.

A què han anat destinades?

Les inversions s'han repartit en tres. L'ampliació de la producció, l'ampliació de capacitat, i aquí incloem la finalització de la planta de masses mare, un projecte molt important per a nosaltres. Aquí no només es va acabar quan estava previst, sinó que a més hem afegit un quart reactor de fermentació. També una nova línia de farcits de fruites i de cremes pastisseres, que s'està acabant. I vam fer dues línies més de xocolata. I la cirereta del pastís serà el magatzem intel·ligent, que permet organitzar les línies de producció. Una segona part de les inversions ha anat a R+D, que seria els equipaments de laboratori i un nou laboratori de masses mare. I després l'Innovation Center, que també s'ha modernitzat. I l'última gran partida d'inversions ha estat la part de sostenibilitat: hem completat les 600 plaques solars, amb una capacitat de més de 100 kwh, la qual cosa ens dona pràcticament el 30% de les capacitats de la fàbrica, hem ampliat la depuradora i finalment hem llançat un programa de reducció d'emissions, reducció de consum d'aigua de CO2 i de gas.

Un dels objectius era augmentar la producció. En l'actualitat quin ha estat l'increment de la producció?

Si tinguéssim una única tecnologia, seria fàcil de dir. Però tenim cinc tipus de tecnologies i cadascuna es mesura de diferent manera, en uns casos en quilos, en altres en litres. Però diria que en total, més o menys, és un 15% més de producció.

I en nombre de treballadors?

Aquests anys de crisis, en aquests cinc últims anys, no a totes les seus de la companyia a la península Ibèrica, però a Sils i Riudarenes, sí, s'ha contractat gent. Hi han vingut 60 persones de forma directa i 25 persones de forma indirecta. I a més a més, hi ha empreses de serveis del nostre entorn que també sabem que han tingut més activitat i han crescut.

Quines són les previsions d'inversió en els pròxims anys a Sils?

Tenim diversos projectes. Evidentment ara estem centrats en el magatzem intel·ligent, que serà el març de 2018, però ja tenim aprovada una línia de xocolata blanca, que ens faltava aquí a Sils i que la començarem a l'octubre i és una línia gran. Tenim pendent d'aprovació una nova línia de margarines, en tenim dues ara mateix i en seria una tercera. L'altra línia que estem aprovant és la de grans i llavors per aplicar a les masses mare. És una tecnologia nova al grup, que s'afegeix a un pa molt més saludable, molt més tradicional. Són línies que es començaran a fer el 2019 i que estaran acabades en 18 mesos. I no descartem per al futur altres inversions.

Com, per exemple, quin tipus d'inversions?

Tenim un espai disponible pel terreny que tenim i a més a més un dels punts forts del magatzem intel·ligent que estem construint és que ens allibera espai del magatzem que tenim a la planta. Tot l'espai que queda lliure permetrà emplaçar noves línies de producció. Com deia, aquí volem ser líders al mercat i també líders dins de la multinacional Puratos. Volem ser la fàbrica de referència per a tot Europa. Estem fent campanyes internes perquè la producció cap a Alemanya, Grècia, Itàlia o Portugal surti tota d'aquí.

Les plantes de Sils i Riudarenes estan en els seus màxims o encara tenen capacitat de créixer?

Normalment, parlem de fer un camí, que intentem que sigui coherent. I anem posant línies a mesura que el mercat ho decideix. A la planta tenim tecnologies que estem a un 90% de capacitat perquè treballem de nits i caps de setmana i de les cinc tecnologies que tenim, hi ha d'altres que encara tenim capacitat de créixer perquè no es treballa de nits o no es fa cap de setmana. Quan una tecnologia està a prop de saturar-se, demanem permís per obrir una altra línia. El grup és un grup familiar, que inverteix, que creu en el mercat i que a mesura que hi ha necessitats es va ampliant.

En l'actualitat, quanta gent treballa a Puratos a les comarques gironines?

A Puratos Iberia som quasi 600 persones. Entre Sils i Riudarenes som unes 300. És el lloc de decisió per a tot Puratos Iberia. Cal destacar que uns 50 estan dedicats a R+D i assessoria tècnica.

El 2012, el 86% dels consumidors van opinar que el pa no era tan bo ara com abans. El pa de massa mare és una conseqüència de la millora del gust del consumidor mitjà o és una moda per a gastrònoms?

De cap manera és una moda. És una tendència clara del consumidor. Des de Puratos, a tres llocs del món, a Europa, Amèrica i Àsia fem una enquesta entre consumidors finals sota el nom «Taste tomorrow» en la qual demanem què és el que esperen. Fa un temps, bona part dels consumidors deien que el pa seria pitjor en el futur. Això fa reflexionar. I això ens va fer anar cap a una tendència d'un consumidor d'un producte més proper, més saludable, més natural i més tradicional. I aquí és on entra el concepte massa mare. Es tracta de fer les coses com es feien abans. Nosaltres en diem fermentació lenta. S'ha de fer en moltes més hores, perquè això dona millor textura en el pa i millor gust. Això no és una moda. La gent vol un producte que s'assembli al que era un pa de qualitat.

Puratos destaca també per la xocolata. Quina evolució s'espera del sector a Espanya?

El principal accionista de Puratos és un apassionat de la xocolata. Hem seguit amb sorpresa la polèmica sobre l'escassetat de la xocolata al món. És cert que hi ha un tema de sostenibilitat. Hem d'assumir que hi ha un canvi climàtic i que hem de lluitar per evitar-lo. Això ha fet que estiguin migrant les zones on creix el cacau. S'han de buscar formes sostenibles de plantar bé el cacau. I per un motiu especial. Quan es demana als consumidors, nens i adults, quin és el gust que més els agrada en tot el que és pastisseria, la xocolata continua essent el gust que més agrada a tothom. I a Puratos estem treballant per tenir una producció sostenible. Ajudant diverses comunitats, no només perquè produeixin un bon cacau, sinó perquè diversifiquin les terres i perquè no depenguin només de la producció del cacau

En quota de mercat, tenen algun objectiu concret?

Estem donant-li voltes. El mercat de la xocolata té tres segments. Un és el succedani, que té una part de cacau, després la xocolata normal i després la d'alt nivell. Nosaltres tenim xocolata belga d'alta qualitat i estem creixent en aquest nínxol fortament, a un ritme de més de dos dígits cada any. No som els líders i tenim un percentatge encara petit. En canvi en succedanis som els líders i ara estem pensant com entrar en l'altre segment de la xocolata.