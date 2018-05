L'AIReF millora la previsió de creixement per al 2018 de l'economia catalana

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) ha millorat les perspectives de creixement de l'economia catalana respecte a les que tenia l'octubre passat. L'entitat considera que és «factible» que l'administració catalana compleixi l'objectiu d'estabilitat aquest 2018, però assegura que existeix un «risc moderat» que s'incompleixi la regla de despesa. Tanmateix, l'AIReF va especificar que aquest «risc moderat» no és una conseqüència de la situació política a Catalunya, sinó de la «tendència de creixement de les despeses». D'altra banda, l'AIReF estima que existeix un «risc molt alt» pel que fa a la sostenibilitat financera.

L'entitat assegura que l'administració catalana ha enviat les previsions de tancament del 2018 i que van «en la línia» de les de l'AIReF. Tenint en compte el tancament del 2017 i les previsions, l'entitat fa una «valoració més positiva de les perspectives econòmiques de les que hi havia a l'octubre». L'AIReF afirma que en els últims mesos del 2017, especialment a l'octubre, «existia una gran incertesa» sobre com afectaria «el procés institucional i la situació d'inestabilitat» a les previsions econòmiques, tant de Catalunya com del conjunt de comunitats.

L'AIReF creu que les comunitats autònomes tenen «marge» per complir l'objectiu de dèficit del 0,4%. Però, l'AIReF considera que és «molt improbable» que Múrcia, Extremadura i la Comunitat Valenciana el compleixin.