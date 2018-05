L'empresari gironí Dídac Lee, Honoris Causa a l'Argentina

Dídac Lee mostrant el diploma que l´acredita com a Doctor Honoris Causa

L'empresari figuerenc Dídac Lee ha estat nomenat aquesta setmana Doctor Honoris Causa per la Universidad Siglo 21 de l'Argentina en reconeixement a la seva tasca com a emprenedor tecnològic.

En un comunicat, la universitat privada més gran de l'Argentina destaca que Lee ha estat fundador de 8 empreses tecnològiques de gran envergadura, que és cofundador i conseller del fons d'inversió Galdana Ventures, el major fons de fons privats a Europa en tecnologia. També ressalta el seu lideratge en el programa d'acceleració de BStartup (Banc Sabadell),i que és membre de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona. Així mateix, ressalta el seu paper com a business angel que ha invertit en la fase inicial de moltes startup tecnològiques.

Dídac Lee ha assegurat que aquest reconeixement li permet "fer les paus" amb el seu passat. En aquest sentit, recordava quan ara fa 23 anys va rebre la carta en la que l'informaven que no podia seguir a la Facultat d'Enginyeria. "Era la fi del món per a mi veure com es frustrava el meu somni de ser enginyer", explicava.

Aleshores es va truncar una carrera a la universitat, però en va començar una d'emprenedor d'èxit que li ha merescut múltiples reconeixements.