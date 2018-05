Pla d'acció per a la fruita dolça a 3 anys vista, amb una inversió estimada de 19,3 milions

El Departament d'Agricultura ha presentat el Pla d'acció de la fruita dolça, un ambiciós document que busca enfortir, consolidar i potenciar un sector que acumula anys de dificultats econòmiques, especialment en fruita de pinyol. Aquest Pla es divideix en quatre eixos d'actuació i preveu una desena de mesures i 32 accions a dur a terme en el període 2018-2020. Entre les actuacions, destaquen la posada en marxa d'un pla per arrancar 2.000 hectàrees de fruita de pinyol a Catalunya amb fons comunitaris com a compensació pel veto rus i, mentre no s'implementi, Agricultura demana a Brussel·les que financi la retirada de 80.000 tones de préssecs i nectarines, un 60% de les quals haurien de correspondre a Catalunya. El foment del consum de fruita dolça, la professionalització i la internacionalització del sector són altres dels àmbits en què incideix el pla d'acció. Les diferents mesures previstes per aquests tres anys estan pressupostades en 19,3 milions d'euros, dels quals més de 10 milions els hauria d'aportar la Unió Europea (UE) –la majoria per al pla d'arrencades-, Agricultura assumirà uns 6 milion, amb la col·laboració del Ministeri.

El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, acompanyat d'altres responsables del Departament d'Agricultura, va presentar dimecres a Lleida el Pla, un document que s'ha elaborat en els darrers sis mesos amb la participació dels diferents agents del sector, amb l'objectiu de buscar-ne la seva viabilitat futura, després d'anys de dificultats econòmiques com a conseqüència dels baixos preus que percep el productor, especialment en fruita de pinyol.

El Pla s'estructura en quatre grans eixos d'actuació, que inclouen 10 mesures i 32 accions específiques diferents. Aquests quatre eixos busquen incidir en la reorientació de la producció, en reforçar el sector, en el foment del consum, i en la professionalització i coneixement.

En el primer dels àmbits d'actuació (reorientació), el Pla proposa un pla per arrancar en els pròxims tres anys unes 2.000 hectàrees de fruita de pinyol a Catalunya, una mesura pressupostada en uns 10 milions d'euros i que hauria de finançar la Unió Europea com a compensació pel veto rus, exposa Mòdol. Per a la present campanya i tenint en compte que aquest pla encara no es començaria a implementar, Agricultura demana a Brussel·les que assumeixi el cost de la retirada d'unes 80.000 tones de fruita de préssecs i nectarines –una quantitat en la línia del volum que importava Rússia abans del veto-, de les quals un 60% haurien de correspondre a Catalunya.

En aquest primer eix, també s'inclou un pla de reconversió, amb una inversió de 4,5 milions d'euros fins al 2020, dels quals Agricultura n'aportarà uns 1,25 milions. L'eix relatiu al foment del consum de fruita dolça busca fer créixer a casa nostra un consum de fruita que ha anat a la baixa en els darrers anys i que és dels més baixos d'Europa.L'eix vinculat a la professionalitzacióplanteja un seguit de mesures que passen per una anàlisi territorialitzada, la internacionalització i la priorització de mercats 2018-2020.