Una quarantena de pensionistes gironins es concentren a la Plaça del Mercat del Lleó en una protesta deslluïda per la pluja

Una quarantena de jubilats s'han concentrat a la Plaça del Mercat del Lleó de Girona per exigir "pensions dignes". Els concentrats han reclamat que els pressupostos tinguin en compte les seves protestes, i asseguren que "no deixaran de sortir al carrer". "Estem lluitant per a nosaltres que som grans, però també per a tots els que venen al darrere", ha assenyalat el portaveu de Iaioflautes a Girona, Àngel Casadesús. La concentració ha quedat deslluïda per la pluja i ha acabat amb la lectura de dos manifestos. Casadesús també ha recordat que Girona és una de les demarcacions "més cares" de tot l'Estat. "Aquí hi ha avis que han de viure de les ajudes dels fills", ha lamentat.

La concentració, organitzada per la plataforma Marea Pensionista, ha rebut el suport dels Iaioflautes, i d'una quarantena de persones. El mal temps que ha fet durant tot el matí a Girona ha fet minvar el nombre de participants a la protesta. Casadesús explica que caldria implantar una prestació mínima de 1.080 euros. "No és res extraordinari, és el què diu la llei europea. Per algunes coses som europeus, però per unes altres no?", es pregunta.

El portaveu creu que "el més urgent" és incrementar les pensions d'aquells que reben una prestació petita, i després fer-ho amb la resta. "Comencem per les persones grans que cobren poc puguin veure com se'ls apuja a una quantitat digne. Després caldrà garantir la dels nostres fills i nets", ha conclòs Casadesús.