Un sector agrari de pes

La fruita fresca constitueix un sector estratègic per a l'economia agroalimentària catalana, i un dels pilars de la seva internacionalització. Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fruita dolça produeix. Prop de 50 mil hectàrees del total de les seves terres de cultiu es destinen a plantacions de fruita. La poma i la pera catalanes representen més del 50% de la producció estatal. La importància de la fruita de pinyol també és notable, ja que vora el 30-35 % del préssec i la nectarina que es produeix a l'Estat és catalana. Catalunya exporta un 80% de la fruita als mercats estrangers i està present en les cadenes europees i internacionals més exigents quant a qualitat. Les exportacions catalanes de fruita el 2016 van ser de 886.868 tones i per valor de 916,55 milions d'euros. El calendari d'implementació dels diferents eixos del Pla d'acció de la fruita dolça abasta des d'ara i fins a l'any 2020. El Pla incorpora el detall del pressupost de les accions, que sumen 19.366.000 euros, els recursos necessaris per a la seva execució, els agents implicats en la implementació i els mecanismes de seguiment del Pla. Agricultura planteja que prop d'11 milions que han de permetre la implementació de les diferents mesures d'aquest pla els aporti Brussel·les, mentre el el Govern es compromet a assumir uns 6 milions.