Unió de Pagesos va participar, dilluns passat, en una manifestació a Pau (França) contra els danys de l'os al Pirineu, convocada per Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni d'Arieja-Pirineus, després que el ministre francès de la Transició ecològica i solidària anunciés fa un mes que serien reintroduïts dos ossos a Béarn la propera tardor. Hi van assistir, per part d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente i Joan Guitart.