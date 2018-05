La planta de Gas Gas torna a obrir portes després del foc

La fàbrica de Gas Gas de Salt ha tornat avui al treball després que diumenge netegessin les instal·lacions per obrir les seves portes de nou després de l'incendi que es va registrar en la seva planta la matinada del dissabte, i que va afectar finalment a un 5% de la nau.



Durat el dia d'avui, fonts de l'empresa han confirmat que malgrat que no s'ha treballat al ritme habitual, ja s'està fent el balanç definitiu i s'informarà en breu de la valoració de danys. De fet, avui s'ha fet el peritatge de l'espai afectat per conèixer el valor final de les destrosses provocades, principalment pel fum.





Domingo, 20h.



Muchísimas gracias a todos por el duro trabajo limpiando y acondicionando la fábrica, las instalaciones y las motos. El apoyo que hemos recibido de toda la familia #GasGas nos da mucha fuerza. Y mañana... ¡vuelta al trabajo! ?? pic.twitter.com/iMQafJv0wX — GasGas (@gasgasmotos) 6 de mayo de 2018

El propietari de Torrot Group-Gas Gas, Iván Contreras, va fer dissabte al migdia una crida a la calma a treballadors i clients després de l'aparatós incendi de la planta de Salt, en la quede la Generalitat.En una atenció als mitjans, Contreras ha comentat que, si bé en un principi es veia que el foc era "molt aparatós", quan s'han sufocat les flames s'ha vist que han afectat al voltant d'un 5% de la planta, en una zona on han cremat bàsicament cartrons.ni tampoc a les línies de producció ni a la zona d'entrega de comandes.