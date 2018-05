Guerra familiar en els grans magatzems

La creixent fractura entre les dues filles de l'anterior dirigent d'El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, i el nebot i successor d'aquest en la presidència, Dimas Gimeno, i les quatre demandes judicials que han plantejat des d'octubre els germans d'Isidoro Álvarez (César i María Antonia, oncle i mare de Gimeno) contra les seves nebodes (Marta i Cristina Álvarez Guil), han desencadenat un aferrissat enfrontament en el si de la branca de la família fundadora d'El Corte Inglés que des de 1989 tenia l'hegemonia dinàstica en el negoci, l'organització europea més gran de grans magatzems i la quarta del planeta, amb 91.690 empleats directes. La presidència de Gimeno, qui amb prou feines fa tres anys i mig que és al càrrec, està en qüestió. Les seves cosines estan sumant suports en el consell per forçar el seu relleu després d'haver-lo desposseït a l'octubre de tots els seus poders executius.

Aquest nou esquinçament en el clan que va fundar El Corte Inglés se suma a l'abrupte i traumàtic cisma que es va viure fa dos anys, quan els Areces Galán (llavors tercers majors accionistes i amos del 9% de la companyia) van ser expulsats del consell d'administració el 2015, en un fet sense precedents en els més de 82 anys del negoci i en els gairebé 77 exercicis com a societat mercantil.

Les vicissituds que viu el grup, que afecten la propietat i l'estructura de comandament, i que poden qüestionar –com, de fet, passa ara mateix– la presidència, coincideixen en un moment en el qual la companyia afronta reptes sense precedents: el comerç digital, l'encara insuficient recuperació de les vendes i els resultats després dels duríssims efectes de la crisi econòmica passada, la revisió i actualització del seu model de negoci i un endeutament (després de la presidència d'Isidoro Álvarez) sense precedents en una companyia que sota el mandat del seu fundador i primer propietari (César Rodríguez) i durant l'etapa del seu successor (Ramón Areces) havia fet de l'autofinançament un tret distintiu i doctrinal de la seva estratègia empresarial.

El conflicte que viu El Corte Inglés emana de l'herència del tercer president, Isidoro Álvarez, qui va instituir el seu nebot, Dimas Gimeno Álvarez, fill de la seva germana María Antonia, com a successor en la presidència del grup però sense dotar-lo del suport accionarial del qual sí que van gaudir els tres dirigents anteriors de l'organització. Sense aquest blindatge, i amb una major joventut i un recorregut més curt a la casa que els seus antecessors, la presidència de Gimeno va néixer feble el setembre de 2014.

Isidoro Álvarez havia transferit en vida les seves accions (el 22,18% d'El Corte Inglés) a la societat de cartera IASA, de la qual va atorgar en herència més de dos terços (69%) a les seves filles adoptives (Marta i Cristina Álvarez Guil) i el 31% el va repartir entre els seus germans i nebots.

Les germanes Álvarez Guil, com a hegemòniques que són a IASA, assumeixen de facto els drets de vot d'aquesta societat (segon accionista d'El Corte Inglés) en els grans magatzems. En tot cas, el seu 69% a IASA representa el 15% indirecte en El Corte Inglés, de manera que totes dues sumen el percentatge més alt de propietat en mans de persones físiques. Si aconseguissin el suport de la Fundació Ramón Areces (accionista principal, amb el 37,39%), prendrien el control del 52,39% i la majoria absoluta en la junta d'accionistes. A través de IASA, Gimeno només té de forma indirecta entorn del 3% d'El Corte Inglés.

Des de la creació de la Fundació Ramón Areces, el 1976, Gimeno és el primer president dels grans magatzems que no controla la presidència d'aquesta institució. La batalla pel control de la Fundació va ser crucial. De fet, mentre el nomenament de Gimeno com a president de l'empresa es va produir al cap de 48 hores de la mort d'Isidoro Álvarez, la substitució d'aquest al capdavant de l'entitat fundacional es va endarrerir més de sis mesos. Al final es va resoldre amb un pacte entre les filles d'Isidoro i els directius més veterans (la «vella guàrdia») liderats per Florencio Lasaga. Gimeno va acatar la decisió. L'acord va suposar que l'octogenari Lasaga assumís la presidència de la Fundació, que les dues filles d'Isidoro s'incorporessin al patronat de la institució i al consell d'administració de l'empresa, i que en la Fundació es creés una vicepresidència per a Cristina Álvarez, la menor de les filles d'Isidoro, la qual cosa la converteix en eventual successora al capdavant de l'entitat que controla més del 37% del grup empresarial.

Des de llavors, i en l'exercici de la seva posició rellevant en la propietat, les dues germanes van impulsar des del patronat i des del consell una operació per restar poder al seu cosí. La relació, que ja era distant, va seguir deteriorant-se per més que l'anomenat «clan navarrès» (els octogenaris Lasaga i Carlos Martínez Echavarría, membres del consell i del patronat) hagin intentat temperar la situació.

El pols entre les dues germanes i el seu cosí va assolir el punt de no retorn quan Cristina i Marta, invocant els codis de bon govern corporatiu, van obtenir a l'octubre el suport unànime del consell per suprimir per primera vegada en la història del grup els poders executius del president i el nomenament (també sense precedents) de dos consellers delegats: els directius Víctor del Pozo, exdirector de Compres i nou executiu al capdavant del negoci, i Jesús Nuño de la Rosa, exdirector general de Viatges El Corte Inglés i ara responsable corporatiu. Tots dos tenen afinitat amb les filles d'Isidoro i almenys el segon sempre va tenir el suport de la «vella guàrdia», però de tots dos és el primer el que ha assumit l'adreça suprema del negoci i reporta directament a les dues germanes. Amb els nomenaments de Del Pozo i Nuño (i abans amb la seva incorporació a la Fundació), Cristina i Marta van sumar dos suports addicionals al consell i al patronat.

A partir de llavors es va produir un aïllament progressiu de Gimeno. En aquest context, César i María Antonia Álvarez Álvarez, germans d'Isidoro Álvarez i oncle i mare de Gimeno, van plantejar les consegüents denúncies judicials contra les seves nebodes per un presumpte minvament de capital a IASA per un import de 140 milions abans que, en execució del testament de l'anterior president, s'haguessin incorporat a la societat de cartera els germans i nebots d'Isidoro, la qual cosa hauria beneficiat les seves filles en detriment de la resta d'hereus. A més, la mare de Gimeno ha presentat dues accions judicials més contra les seves nebodes, els marmessors del seu germà i un notari per suposada modificació in extremis –i mitjançant un document no hològraf– del testament d'Isidoro Álvarez per reduir de 10 a 5 milions la donació que l'expresident va fer a la seva germana. Aquesta acaba de tramitar una altra denúncia més contra les seves nebodes en els jutjats per suposada administració deslleial a IASA. Les germanes Álvarez Guil sostenen el seu correcte procedir en els tres casos denunciats.

Enmig d'aquesta gravíssima escalada en les tensions familiars en el si dels Álvarez, les filles d'Isidoro han accelerat els contactes per aconseguir el suport del consell i destituir el seu cosí. No ho tenen difícil. En el patronat de la Fundació, 7 dels 12 membres són directius o exdirectius del grup i en el consell ho són 4 de 10. Si aquests s'alineen amb les qui són percebudes com a propietàries, les germanes Álvarez Guil (i sense perjudici que captin altres suports), tindrien majoria absoluta.