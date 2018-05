Un programa de La Caixa ha ajudat a crear 46 microempreses a Girona en els dos darrers anys

El programa Incorpora de l'Obra Social de 'la Caixa' ha donat microcrèdits per valor de 96.000 euros a 46 emprenedors gironins en els dos darrers anys. A través de Microbank, s'han pogut obrir negocis en àmbits com el comerç, l'hostaleria, la construcció o l'artesania. El perfil de l'emprenedor és, sobretot, el d'una persona major de 30 anys (ho són el 78% dels usuaris) i sense diferències en matèria de gènere. Aquest programa d'inclusió sociolaboral s'adreça a persones en risc d'exclusió que tenen idees per obrir un negoci i no poden accedir a les línies de crèdit habituals dels grans bancs. És el cas de l'Andrea Bedoya, que ha obert una fruiteria als afores de Palafrugell (Baix Empordà). "Volem aprofitar que al barri no hi ha cap altre negoci per muntar el nostre negoci", ha explicat.

La botiga de l'Alberto Valenti al carrer de la Rutlla de Girona, on ven productes típics de Sardenya, ha servit de teló de fons per presentar els resultats del programa Incorpora de l'Obra Social 'la Caixa' a les comarques gironines. Des de la seva posada en marxa el gener del 2016, el programa ha atès 206 persones que s'han interessat per obrir el seu negoci.

De tots aquests emprenedors, 46 han tirat endavant tots els passos i han acabat creant la seva empresa a diferents punts de la demarcació. "Els primers anys són difícils, però de moment tenim una supervivència del 80%", ha explicat el tècnic d'autoocupació de l'Ajuntament de Girona, Josep Ensenyat.

Des d'aquest servei s'ofereix assessorament i formació adaptada a les diferents fases del projecte. "Mirem la viabilitat del negoci i treballem perquè facin el pla d'empresa", ha explicat. L'objectiu és avaluar punts forts i febles de la seva aposta.

El seguiment es fa en el procés previ però també un cop es posa en marxa. Això inclou la cerca d'un local adequat, les possibles ajudes i les línies finançament com les que concedeix MicroBank.



Un emprenedor de més de 30 anys

El programa Incorpora està pensat per a persones que tenen ganes d'emprendre però que no poden accedir a les línies de crèdit habitual. En aquest cas, l'Obra Social 'la Caixa' els hi posa a disposició el finançament de MicroBank. En total, els 46 emprenedors han rebut préstecs per valor de 96.000 euros.

Pel què fa al perfil de l'emprenedor, destaca que el 78% dels participants del programa tenen més de 30 anys. L'explicació que hi troba Ensenyat és "el factor de l'experiència", a més que en aquesta edat les persones ja tenen "recursos propis estalviats". Pel què fa a gèneres, Ensenyat explica que atenen, pràcticament, els mateixos homes que dones.

El programa ha permès donar una empenta financera a projectes en àmbits com el comerç i l'hostaleria, que són els predominants, però també en docència, artesania i construcció.



Un racó de Sardenya a Girona

El balanç d'aquest projecte d'autoocupació per a persones en risc d'exclusió social s'ha fet a la botiga de l'Alberto Valenti. 'Frongia, emocions de Sardenya' és el nom del comerç que va obrir portes l'agost passat al carrer de la Rutlla. "Els primers mesos van ser durs però a partir del gener el negoci va començar a anar millor", ha admès davant dels mitjans aquest dilluns.

L'Alberto gestiona la botiga amb la seva dona i explica que l'ajuda que rep des del programa Incorpora "és total" i que, a més, no li demanen "garanties" per accedir al crèdit (com per exemple, tenir avalador). També destaca que els temes de finançament "són complicats" i que Microbank els hi ha donat "l'oportunitat" de posar en marxa la seva idea.

El tipus de client que rep el comerç és de gent del barri i d'altres que volen recordar "els sabors que van provar a Sardenya durant les seves vacances". De fet, Valenti presumeix de tenir "l'exclusiva" del formatge d'ovella i productes únics de l'illa italiana.



Una fruiteria que omple un buit

Un altre negoci que ha nascut amb el suport del programa Incorpora és 'La Poma', la fruiteria que l'Andrea Bedoya ha obert a Palafrugell (Baix Empordà). Amb 26 anys, ella i la seva germana s'han posat al capdavant d'un establiment que també vol fer de botiga de proximitat. "Volem aprofitar que al barri no hi ha cap altre negoci per muntar el nostre", ha explicat.

Per això, la seva oferta combina allò propi d'una fruiteria amb tota mena de productes com llaminadures per als nens. L'Andrea ja pensa en poder créixer i vol aprofitar per vendre "sucs i terrines de fruita acabades de tallar" en un futur.