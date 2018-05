Els accidents in itinere augmenten un 25% a les comarques gironines en cinc anys

Els accidents in itinere, és a dir aquells que pateixen els treballadors quan van o tornen de la feina, s'han arribat a incrementar fins a un 25% a les comarques gironines en els darrers cinc anys. Segons recull un informe de la UGT, l'any passat arreu de la demarcació se'n van arribar a registrar fins a 1.124 (dels quals tres van ser mortals). Al 2013, la xifra es va situar en 899.

Les dades dels primers mesos del 2018 –l'informe recull gener i febrer- demostren que el panorama no millora. El sindicat assegura que aquest increment d'accidents té una relació directa amb la precarització del mercat laboral: treballadors que es veuen obligats a fer més quilòmetres per anar a la feina, jornades de treball que s'allarguen i provoquen que s'agafi el cotxe més cansat, increment d'estrès per haver de combinar dos contractes o torns partits... "Desgraciadament, no anem a millor", assegura el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas.

Les comarques gironines van comptabilitzar durant el 2017 un total de 10.427 accidents laborals amb baixa, 715 més que el 2016, dels quals tretze van resultar mortals, segons va donar a conèixer ahir la UGT. En el començament de l'any 2018 ja són dues les persones mortes en el seu treball a Girona. En cincs anys, la província de Girona ha experimentat un creixement del 39,60%, i ha passat dels 7.469 accidents amb baixa del 2013 als 10.427 del 2017.

El sindicat veu relació entre aquest augment perquè hi ha més ocupació en aquest període respecte de l'anterior (2008-2013), colpejat durament per la crisi econòmica. La província de Girona ha experimentat una evolució diferencial mantenint el 2014 i 2015, 7 mortals cada any, i després el 2016 va reduir-los a 3 per pujar escandalosament als 13 de l'any 2017.

Davant aquest panorama, la UGT reclama de manera immediata «la derogació de les reformes laborals» per posar fi «a la precarietat i l'empitjorament de les condicions laborals». Segons el col·lectiu sindical, el fracàs de les polítiques públiques catalanes i espanyoles en matèria de prevenció és culpable dels alts nombres de sinistralitat.