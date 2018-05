La Generalitat ultima una nova injecció de 10 milions d'euros per ajudar Comforsa

El Govern autoritza una nova ampliació de capital en l'empresa industrial pública més gran. Els recursos es destinaran a circulant i al manteniment i renovació de les plantes. La companyia siderometal·lúrgica, que compta amb quatre plantes a la comarca del Ripollès, pertany al cent per cent a Avançsa, el hólding depenent del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat.

Segons avança el diari Expansion, es tracta de la segona injecció en menys de mig any a Comforsa (Comercial de la Forja), la major empresa industrial de capital públic a Catalunya, després que a finals de 2017, l'antiga Eclipsa ja va obtenir el vistiplau per a portar a terme una ampliació de capital de set milions d'euros a Comforsa, i el passat divendres el Consell de Ministres va autoritzar una segona injecció, en aquest cas per un import de 10 milions d'euros. Com ja va passar a la primera operació, que es va completar per Setmana Santa, serà Avançsa qui subscrigui en solitari el nou augment de capital.

Segons cita la publicació econòmica, la primera ampliació de capital va resultar insuficient, ja que l'empresa arrossegava un fort endeutament i calia fer front a pagaments pendents de proveïdors.