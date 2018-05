La planta de Gas Gas de Salt torna a obrir portes després de l'aparatós foc

La fàbrica de Gas Gas de Salt va tornar ahir al treball després que diumenge la major part de la plantilla acudís a les instla·lacions i netegessin les zones afectades per obrir les seves portes de nou després de l'incendi que es va registrar en la seva planta la matinada del dissabte, i que va afectar finalment un 5% de la nau. Una de les zones que es va haver de netejar és la zona d'exposició de les motos i bicicletes elèctriques, que es troba justa l'entrada de l'edifici corporatiu.

Durant el dia d'ahir, fonts de l'empresa van confirmar que malgrat que no s'ha treballat al ritme habitual, ja s'està fent el balanç definitiu i s'informarà en breu de la valoració de danys. De fet, ahir es va fer el peritatge de l'espai afectat per conèixer el valor final de les destrosses provocades, principalment pel fum.

En total, una desena de dotacions, entre les quals hi havia un camió autoescala, van estar treballant durant prop de dotze hores per apagar el foc. L'incendi va començar a quarts de cinc de la matinada de dissabte per causes que ahir s'estavenn investigant. Les zones afectades de les instal·lacions de la fàbrica de motocicletes són un magatzem i l'espai dedicat a les expedicions. El sotsinspector dels Bombers i cap de torn a Girona, Enric Cano, va explicar que s'havia aconseguit salvar «bona part del material».

Per la seva banda, el cap de Torrot- Group Gas Gas, Ivan Contreras, va llançar el mateix dissabte un missatge de tranquil·litat a clients i treballadors de la firma assegurant que «la producció està garantida», i que bona part de les entregues previstes «ja s'han fet». Contreras va xifrar en prop d'un 5% l'espai afectat per les flames. La companyia té previst fer balanç avui per explicar exactament quina ha estat les afectacions tant a la fàbrica com en la producció.