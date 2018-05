Abertis deixa de cotitzar a borsa en tancar-se l'OPA d'Atlantia i ACS

El calendari de l'oferta pública de compra d'accions llançada conjuntament per les companyies Atlantia i ACS sobre el 100% de les accions d'Abertis finalitzava ahir a la nit, segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En conseqüència, aquest dimarts era l'últim dia de la companyia catalana –ara amb seu a Madrid– a la borsa, l'Ibex 35. Ja no hi tornarà almenys fins d'aquí a uns anys, ja que ACS i Atlantia tenen intenció d'excloure la companyia de cotització. L'operació suposarà la creació d'un gegant europeu d'infraestructures.