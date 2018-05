Els accidents per desplaçament al treball augmenten un 25%

Els accidents in itinere, és a dir aquells que pateixen els treballadors quan van o tornen de la feina, s'han arribat a incrementar fins a un 25% a les comarques gironines en els darrers cinc anys. Segons recull un informe de la UGT, l'any passat arreu de la demarcació se'n van arribar a registrar fins a 1.124 (dels quals tres van ser mortals).

Al 2013, la xifra es va situar en 899. I les dades dels primers mesos del 2018 –l'informe recull gener i febrer- demostren que el panorama no millora. El sindicat assegura que aquest increment d'accidents té una relació directa amb la precarització del mercat laboral: treballadors que es veuen obligats a fer més quilòmetres per anar a la feina, jornades de treball que s'allarguen i provoquen que s'agafi el cotxe més cansat, increment d'estrès per haver de combinar dos contractes o torns partits...

«Desgraciadament, no anem a millor», assegura el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Xavier Casas.

L'informe de la UGT analitza l'evolució de la sinistralitat laboral a la demarcació durant els darrers cinc anys i conclou que el panorama que s'hi dibuixa és el d'una autèntica «pel·lícula de terror». Entre d'altres, recull que entre el 2013 i el 2017 els accidents a la feina que han obligat els treballadors a agafar-se la baixa s'han incrementat gairebé un 40% (de 7.469 a 10.427) o que l'any passat hi va haver fins a setze empleats que van perdre la vida.

La majoria d'aquests accidents mortals –en concret, nou- van ser al sector serveis. I en tres dels casos, les víctimes no van morir al lloc de treball sinó a la carretera, quan tornaven de la feina o bé hi anaven.

Precisament, la sinistralitat in itinere és un dels punts de l'informe on la UGT ha volgut posar-hi el focus. Segons recull l'estudi, en els darrers cinc anys hi ha hagut un increment «pronunciat i progressiu» d'aquests tipus d'accidents, que han arribat a incrementar-se fins a un 25%.



Més estrès i precarietat laboral

El sindicat vincula aquest increment amb dues causes. Per una banda, l'estat de les carreteres. Però també –i sobretot- l'empitjorament de les condicions laborals. El secretari general de la UGT a la demarcació explica que la crisi ha abocat molts treballadors a fer quilòmetres, perquè la feina que han aconseguit trobar és lluny de casa. «No hi ha arrelament laboral», lamenta Xavier Casas.

Però més enllà d'això, la UGT també subratlla que la precarietat del mercat laboral provoca que hi hagi cada cop més accidents in itinere. «Els treballadors pateixen més estrès, s'han incrementat els ritmes de treball, alguns d'ells han d'encadenar dues feines o treballen a torns partits... I tot això suma», concreta la secretària de Política Sindical, Núria Gilgado. A més, Gilgado també recorda que la pressió a què se sotmet els repartidors perquè compleixin amb les seves rutes és un altre factor que no ajuda.

L'informe de la UGT sobre sinistralitat laboral també vol posar llum a una altra dada que, sovint, passa desapercebuda: la que fa referència a les malalties professionals. Aquí, el sindicat critica obertament la «mala praxi» que porten a terme les mútues, perquè intenten fer-les passar per malalties comunes (i per tant, les deriven cap a la seguretat social).